國內升息已結束？ 楊金龍：央行持保留看法、台灣升息未結束

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美國利率已「連二凍」，但仍保留後續升息可能，市場也關注台灣今年是否還會再升息。央行總裁楊金龍9日赴立院財委會備詢時指出，目前美國、英國、歐元區、加拿大、澳洲利率幾乎都已到最高點，台灣也是慢慢達到高點，但仍再三強調「升息循環還沒有結束」。

中央銀行總裁9日受邀赴立法院財委會，進行2024年度業務計畫及營業預算報告並備詢。朝野立委關注央行後續升息步伐，國內升息周期是否已結束？楊金龍指出，央行還是持保留去看法，「升息還沒有結束」。

國民黨立委林德福追問，國內物價走揚，央行要採取積極措施打擊通膨，就目前國內消費者物價指數（CPI）數據，是否有需要加強手段打擊通膨。楊金龍強調，若以10月CPI年增率3.05％來看，主要是因為小犬颱風因素，近月CPI回升，主因連續三個颱風來襲，央行看的是扣除能源及蔬果上漲因素，也就是核心CPI，因此他強調「升息還沒結束，還是要看狀況」。

楊金龍會中受訪也說，央行持續觀察階段，升息循環還未結束，還要再觀察明年物價是否如同央行所預測，目前物價已下行，明年預測將在12月理監事會上公布，主要考量還在物價，並強調央行不會把話講得很死。至於央行立場是否偏鷹派，他則強調還是視各項數據而定。

經濟成長率方面，台經院認為台灣景氣要U型復甦得等到明年。楊金龍強調，若根據主計總處前三季預測來看，第四季經濟成長率應會下修到1.55％；大部分機構包括央行，對今年預測值會低一點，但明年再基期因素，加上出口慢慢好轉，也帶動投資增加，且消費也可望維持動能，一般認為明年經濟成長率會比今年好。

不過，近期包括國際貨幣基金組織（IMF）及S＆P等機構都預估，台灣今年經濟成長率無法「保一」。楊金龍認為，今年經濟成長率高於1％應該可以達成，預估在1％至1.5％之間，明年各大機構對於經濟成長率都認為優於今年，央行第三季預估明年可達3.08％。