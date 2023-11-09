酒廠史上最高年份驚艷力作「皇家柏克萊傑出桶陳系列45年」獨獻台灣

蟬聯五屆IWC年度最佳首席調酒師（2019~2023）的皇家柏克萊調酒大師Stephanie Macleod，於2023年11月正式發表皇家柏克萊酒廠史上最高裝瓶年份「皇家柏克萊45年單一麥芽威士忌 初次Oloroso雪莉桶」傳世鉅作，這款珍稀佳釀單桶原酒僅盛裝180瓶、每瓶皆有獨立編號並裝入精緻厚實的胡桃木盒中，獨獻給台灣的鑑賞收藏與投資家得以品味這款傳世鉅作。

總代理大盛酒品總經理張德武表示，自2020年皇家柏克萊更換全新的酒標與包裝，推出全新的核心酒款系列，即宣告酒廠將以雪莉桶過桶做為未來酒廠酒款走向，核心酒款12、18、21皆將過桶雪莉桶類型清楚標示於酒標上，更以不同雪莉桶過桶來展現調酒大師Stephanie精湛的過桶工藝，賦予威士忌迷人的調性同時讓整個酒體達成更美妙的平衡，亦以這樣引人入勝的平衡感來向威迷們展示雪莉酒種類的多元性、與皇家柏克萊迷人的風味交織，為威士忌界長久以來所熟知的雪莉桶過桶帶來嶄新更多元的風貌。

皇家柏克萊調酒大師Stephanie MacLeod擅長從看似平凡的日常中挖掘令人驚豔的酒液，此次在酒窖裡發現這桶珍藏香醇的酒液，於1975年8月28日蒸餾後先在重裝的波本Hogshead桶熟成，在酒窖中度過漫長的45年，酒液在漫長的時光長河中，以極為緩慢的速度與橡木桶進行交互作用，賦予酒體無可比擬的深度及成熟度。Stephanie MacLeod以熟嫻的收尾技藝 Finishing Touch賦予酒液更完美的展演，特別選擇來自於西班牙雪莉酒 Jerez 重鎮、皇家柏克萊長久來的合作夥伴Bodegas Josey Miguel Martin雪莉酒廠所提供的初次Oloroso雪莉桶中熟成超過一年。如此不僅僅提升了皇家柏克萊標誌性的特色，也賦予酒液更高深莫測的複雜度，陳年後的酒體帶出了清新、香甜及鹹味，隱約帶有菸草及皮革的調性，這個是酒液長時間在橡木桶熟成所帶出的味道，而最後以初次Oloroso雪莉桶過桶則帶來了辛香料的香氣，隨著酒液在味蕾上流轉，最後會留下帶著濃郁的咖啡餅乾及絲滑的牛奶巧克力的香甜。

張德武強調，威士忌的收尾技藝 Finishing Touch 對調酒師來說是一門藝術，將大部分時間於單一橡木桶熟成的威士忌，轉移到另一種橡木桶中繼續熟成，可為酒液增添更多風味與層次，並不是只有橡木桶的木頭對雪莉桶中的威士忌有影響，據估計，每一個陳放雪莉酒的橡木桶會吸收了多達10公升的雪莉酒，而這些藏在木頭細胞中的雪莉酒也讓桶中的威士忌風味與色澤有所改變，這所謂「雪莉桶」的特性來自於雪莉酒、也來自於雪莉酒跟橡木桶的交互作用後、使橡木桶產生了質變，也因為如此，在威士忌剛放入雪莉桶的時候，受到較多來自橡木桶中雪莉酒的影響，而長時間熟成後，影響較多的則是橡木桶本身，因此，雪莉桶過桶熟成的威士忌相較於長時間僅熟睡於單一個橡木桶的威士忌，有著更多源自於雪莉酒的風味。

皇家柏克萊「Exceptional Cask Series傑出桶陳系列」是一系列傑出單桶、雙桶風味熟成，以及小批次釋出的集結；裝瓶數量少、極度珍稀的釋出，而此次裝瓶的「皇家柏克萊45年單一麥芽威士忌 初次Oloroso雪莉桶」正是酒廠有史以來最高裝瓶年份，這款獨特又珍稀的酒液經過漫長45年的歲月之後，再經過Stephanie的巧手精選以初次Oloroso雪莉桶過桶，並以原酒強度直接裝瓶，完全展現了皇家柏克萊酒廠對於運用雪莉桶過桶的自信與功 力，此次僅有的180瓶將全部提供給台灣這個最懂得欣賞單一麥芽威士忌的市場，邀請台灣的所有品酩收藏家來共同感受，五連霸全球最佳首席調酒師為「王者之飲」皇家柏克萊所完美展演的雪莉桶過桶藝術。

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