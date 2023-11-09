國內首家五星飯店 晶華啟動EarthCheck認證計畫

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台北晶華酒店9日)加入EarthCheck認證計劃，成為全球性永續旅遊認證組織EarthCheck 在台灣的首位會員，飯店將展現自身在溫室氣體排放、能源效率節約和管理、生態系統保護、社會文化管理…等10個關鍵評估面向上的積極作為，與EarthCheck的國際認證標準接軌，共同擘劃永續願景與戰略方針，期望為業界設立標竿、持續實踐與環境共生、共榮、共好的永續目標。

EarthCheck 成立於 1987 年，是一個全球性的永續旅遊認證組織，主要的業務是推廣永續旅遊和環境管理，協助觀光旅遊產業鏈中的各個單位，實現永續發展的成果。目前接受EarthCheck認證的企業與組織從五星級飯店、觀光旅遊局、景點風景區、到政府機構等遍及世界70幾個國家，世界知名的半島酒店集團、悅榕莊等也是EarthCheck的會員。

EarthCheck要求會員每日紀錄環境數據、透過科學的判讀指導優化，縝密的自我檢查之外也會定期派員審計稽核，確保會員精準執行環境安全與永續發展的工作。EartCheck每年都會匯聚全球各個大學研究中心的領先科學家，審視旅遊業五到十年內可能出現的機會和挑戰，進行教育訓練、概念推廣並訂定政策方向，讓所有的永續檢核標準與時俱進。

台北晶華酒店推動永續目標不遺餘力，酒店內執行的每一項政策與活動都希望正面反饋到ESG環境保護、社會責任、以及公司治理等領域，今年更積極以聯合國發佈的全球永續發展目標(SDGs)為最高指導原則，陸續推出永續餐桌、永續旅遊、綠色責任消費等計畫，對內也強化同仁的教育訓練、推動永續人才的培育。

台北晶華酒店總經理暨集團營運長吳偉政表示：很榮幸可以與EarthCheck成為合作夥伴，一同為台灣的觀光飯店產業建立永續發展的標竿，晶華全體同仁都非常認同而且全力支持與環境共生、共榮、共好的理念，晶華會從營運以及策略面雙管齊下，把永續變成日常。

EarthCheck的推廣代表André Russ也說：晶華酒店在台灣具有領導性的地位，無論是在住宿或是餐飲服務領域都有著重要的影響力，酒店願意投入人力、物力等資源，共同為環境永續盡心，我們非常樂觀其成，相信在雙方專業的合作之下，可以引領台灣與世界接軌，共同環保永續愛地球。