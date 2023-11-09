老家透天被求租身分曝光 網狂賀：躺著數錢

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【中時新聞網之房產網 莊楚雯】當包租公穩定收租，是許多人的夢想，一名網友表示，日前有超商業者想承租老家的透天，一旦答應，房子不免要被敲敲打打，若哪天不租是否會恢復原狀，因此求問租給業者要注意些什麼？許多網友聽到租客是超商，紛紛恭喜原PO「賺翻了」、「租給超商就是睏飽數錢」。

原PO昨天在PTT的home-sale板詢問，房子租給超商要注意些什麼？指出有超商業者想租他老家透天，聊天時詢問對方的選店的條件，對方回答大概單層平面40坪以上、好停車，以及人流商業考量等。

原PO則擔憂，租出去的話店面裝潢需要敲敲打打，甚至格局也會變更，如果不租了是否會恢復原狀，以及租金到底該開多少，問有人有租給超商的經驗嗎？

問題一出後，一大票網友都超羨慕，「便利商店很穩定啊，恭喜，注意報稅的問題吧，還有合約內容要看好」、「賺爛了賺爛了」、「租給便利商店很爽吧，乾淨、繳房租穩定、也沒什麼危險的事情」、「超商就是什麼都不用管，睡飽數錢就可以了」。

還有人表示，「通常超商來租，表示租金便宜位子不錯，可以問另外兩家龍頭超商，很大機率能更賺也更穩」、「我家租給這家超商10幾年了，目前是80000/月」「超商算T1了，總比租給餐飲來得好」，但也有人表示，「超商穩定但是租金低」、「這間通常開價不會太高，合約最好簽長一點」。