《半導體》6連升 力士10月營收續創今年高

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【時報記者王逸芯台北報導】MOSFET(金氧半場效電晶體)設計廠力士(4923)10月合併營收為7025萬元，月成長0.36%，不僅再創今年新高，相較去年同期亦已重新回到年成長走勢，累計前10月合併營收為5.98億元；力士指出，由於供應鏈庫存水位逐步回到健康狀態，客戶並重啟拉貨動能，挹注力士單月營收已連續六個月呈現逐月成長。

力士指出，第三季起受惠庫存水位下降至合理健康狀態，加上主要客戶廣達、緯創與光寶科等受惠AI浪潮，對MOSFET需求攀升，拉貨動能轉積極，力士以自主研發專利水平分離式閘極結構ETG技術，以及可縮小體積、並具更優異電流阻抗特性之RTG技術，分別廣泛應用於NB電源供應器及電池上，未來亦將隨客戶新機上市量產擴增市占率。

此外，力士亦受惠陸系高階手機重返市場，帶動大陸手機市場明顯回溫，使下半年Wafer半成品出貨維持成長動能，亦帶動力士單月投片量較上半年有顯著提升，從客戶持續追加量大急單，及在手訂單能見度來看，2024中國手機市場仍有一定成長空間。

展望未來，全球終端消費力道雖受到大環境景氣因素影響，市場有不同雜音，然力士仍積極跟隨電子產品世代推進，佈局MOSFET技術與應用領域，其中USB PD 3.1規格升級，未來新機種均需搭載Type C快充充電器，在MOSFET使用數量大增下，將有助推升出貨動能。