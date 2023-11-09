《國際經濟》營收創高 安謀盤後仍重挫；串流用戶暴增 迪士尼漲起

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】盤後：

●英國處理器設計大廠安謀（Arm Holdings PLC）在美國上市後首度發布財報，其上季業績表現優於市場預期，但本季展望意外保守，周三盤後股價重挫近7%。

安謀於美股盤後發布財報，其第二財季（7～9月）營收年增28%，為8.06億美元，優於市場預期的7.4億美元，並創下歷史新高。經調整後每股盈餘0.36美元，優於市場預期的0.26美元。

安謀預期本季營收介於7.2億～8.0億美元，中值為7.6億美元，不及市場預估的7.76億美元。安謀預估本季每股盈餘介於0.21～0.28美元，中值為0.245美元，亦不及市場預估的0.27美元。

安謀表示，受惠於雲端伺服器、人工智慧（AI）興起，高效能CPU需求強勁。此外，該公司表示，包括谷歌（Google）、臉書母公司Meta和AI晶片王輝達（Nvidia）等公司都採用了安謀的技術來開發AI晶片。

●迪士尼（Walt Disney）盤後報喜，股價漲逾3%。該美國娛樂巨頭公布第四財季（截至9月底）營收年增5%，為212.4億美元，低於市場預估的213.3億美元，主要因廣告營收下滑。經調整每股盈餘為0.82美元，優於市場預期的0.70美元。

被寄予厚望的串流服務Disney+訂閱用戶數較前一季大增700萬個，達到1.502億個，優於市場預估的1.4815億個。串流事業虧損3.87億美元，但較前一年同期的虧損14.7億美元大幅縮小。

此外，該公司宣布削減開支的目標從55億美元提高至75億美元。

迪士尼執行長Robert Iger表示，公司未來的四大目標是串流事業由虧轉盈、ESPN成為出色的數位體育平台、提升影劇製作表現，以及擴大主題樂園與體驗業務。