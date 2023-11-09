央行盈餘繳庫遭批 楊金龍：政策目標有達到、繳庫是犯罪？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中央銀行明年將繳庫2,000億元，創14年來新高，但遭前央行副總裁許嘉棟質疑，央行繳庫2000億，讓台灣人付出代價。央行總裁楊金龍9日赴立院財委會備詢時強調，央行20年來一向都達成經營目標，在各方面都達標下，「央行繳庫是犯罪嗎？」

中央銀行總裁9日受邀赴立法院財委會，進行2024年度業務計畫及營業預算報告並備詢。央行預計2024年度繳庫2,000億2,706萬元，比2023年繳庫1,800億元增加，創下2010年來的14年新高。

民進黨立委吳秉叡、林楚茵均提到，媒體及許嘉棟質疑央行繳庫，使國人付出代價。楊金龍強調，根據央行法規定，央行有四大經營目標，一是金融穩定、二是健全銀行業經營、三是幣值穩定、四是協助經濟發展，「繳庫從來不是經營目標」。

楊金龍進一步說，長期以來國內貨幣政策都有達到政策目標，在政策目標達到的情況下，央行管理外匯存底也是用善良管理人方式，在流動性、安全性無虞下，逐步來增加收益，這是央行一貫做法，過去20年來都達到經營目標，「我繳庫是犯罪嗎？」

楊金龍也說，如果央行沒有達到目標，導致金融危機、房地產泡沫等金融危機，若在此情況下央行繼續將盈餘繳庫，「這樣你來懷疑，我就接受」，但央行是20年來均達到經營目標。

至於我國央行外匯存底操作績效，楊金龍舉例，2022年新加坡、瑞士及挪威主權基金均虧損，相較下我國央行仍賺錢，主因其他國家基金投資到股市，但去年股市回跌，導致虧損出現，而我國央行投資一向穩健，雖然過去央行也有討論要不要投資股票，但長時間研究，決定還是穩健為上，也因此，央行繳庫不會忽高忽低，長年維持平穩。