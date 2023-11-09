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亞東科技大學鏈結區域企業促進地方發展 共創學子未來就業機會

  • 工商時報 李水蓮
新北市副秘書長龔雅雯(左四)、亞東科技大學黃茂全校長(右三)、杏輝醫藥集團企業代表吳富霖總經理特助(右二)及新北市政府團隊合影。圖／亞東科大提供
新北市副秘書長龔雅雯(左四)、亞東科技大學黃茂全校長(右三)、杏輝醫藥集團企業代表吳富霖總經理特助(右二)及新北市政府團隊合影。圖／亞東科大提供

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亞東科技大學11月6日參加新北市經發局、北台八縣市偕同中央跨部會資源舉辦之「2023北台企業專才媒合洽談會」，亞東科技大學結合「資通訊技術、健康照護技術、機能時尚紡織技術及創新育成」的四大特色領域，以技術創新與實務導向帶動產、官、學共同成長，並以科技與人文融匯、創新與理論與實務結合為主軸，建構雙語校園，亦積極培育具國際觀的專業人才。

亞東科技大學黃茂全校長接受媒體採訪。圖／亞東科大提供
亞東科技大學黃茂全校長接受媒體採訪。圖／亞東科大提供

亞東科技大學校長黃茂全接受媒體專訪時表示，當今大專校院職責日趨擴展，除了育才專才之外，更加重視與企業之間的密切合作。學校積極推動高職、大專校院、就業媒合平台的深度整合，以滿足攬才留才的迫切需求。此外，學校拓展了就業輔導時間，不再限制於傳統畢業季節，並擴大服務範圍至北台灣八縣市，同時與中央資源進行緊密串聯，全力協助畢業生能有充分就業的環境。

亞東科技大學展示產學合作研發之特色機能服飾產品。圖／亞東科大提供
亞東科技大學展示產學合作研發之特色機能服飾產品。圖／亞東科大提供

為鏈結新北市政府北台專才媒合平台之「專才再深化」、「人才再加值」、「產學大合作」及「國際攬才大進擊」四大面向，著手媒合大專校院與優質企業合作開設產業學院、產攜專班及產學合作等相關計畫，共同量身打造產業實務人才之政策。亞東科技大學針對各產業屬性規劃專業特色領域為發展主軸，採跨域整合模式，積極鼓勵教師共同研擬產學研究計畫，引進企業資源協同教學，建立產業實務平臺，強化學生競爭力，落實技職教育務實致用特色。

亞東科技大學與企業代表進行深度產學合作及實習人才媒合洽談。圖／亞東科大提供
亞東科技大學與企業代表進行深度產學合作及實習人才媒合洽談。圖／亞東科大提供

在實習工讀方面，為了拓展學生職涯視野，亞東科技大學長期安排優秀學生至遠東集團關係企業、台灣高鐵及台積電等知名企業進行產業實習，培育未來儲備幹部人才。而在國際人才培訓方面，為了培養學生具國際觀，也積極推廣學生境外實習，實習國家如：大陸、馬來西亞、泰國和越南，創造國際化之就業競爭優勢，每年定期舉辦校外實習成果展，藉以鼓勵踴躍參與產業實習，促進未來就業無縫接軌。

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