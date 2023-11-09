《電機股》樂齡整合AI 大同醫護資訊月展技

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【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)集團旗下長期深耕醫療照護產業的大同醫護，聚焦智慧醫療、智慧健康、智慧照護三大領域，藉由軟體開發的厚實基礎，結合夥伴共同推出適用樂齡族群的科技新生活方案。大同醫護將在今年的112資訊月「樂齡遊樂園-高齡科技示範屋」，展出超寫實虛擬人互動應用服務、健康環控生理光、跌倒離床偵測系統、空品偵測及淨化系統，以及人臉辨識生理量測等。

大同醫護為醫療照護系統整合商，主要服務對象為醫院、照護機構以及偏鄉、山地、離島衛生所，隨著社會走向高齡化與智能科技的普及，將發展更多優質照護加值應用。

大同醫護結合模仿人類個性的3D超寫實虛擬人以及具備智能語音客服的兩項AI技術，提供全天候聊天及專業知識點諮詢的互動應用，適用於醫院及照護機構，以陪伴樂齡模式給予心理慰藉以及即時諮詢服務。

透過健康環控生理光「同色異譜人因照明」，搭配空品偵測及淨化系統，能使生活作息更符合自然環境及節奏，醫療照護機構導入不僅讓護理人員提高工作效率、優化睡眠品質以降低壓力指數，病人或長者也同樣能因改善生理時鐘及良好睡眠品質而改善健康的狀況。

跌倒離床偵測系統是在獨立的衛浴間或是臥室床鋪運用毫米波雷達，透過不侵犯隱私的點雲技術時時判讀長輩如廁、入浴或是翻身離床時是否有跌落行為發生，並透過後台系統即時通報家屬或是照護員，確保長輩的居家行為安全。

臉辨識生理量測則是以臉部影像搭配人工智能識別技術FACE AI生理量測，快速導出量測數據，大同醫護更因應個人、家庭或企業的不同需求推出多元方案，提供最適性的健康管理服務。