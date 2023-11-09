台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股近三月沉悶，高股息ETF也臉綠。總計過去三個月，台股在高檔震盪整理中，平均單月跌幅2.3％，而台股高股息ETF平均月跌1.7％、整體相對抗跌，不過唯一連續三個月皆正報酬者，僅有永豐ESG低碳高息ETF，表現相對突出。

依CMONEY資料統計截至十月底，加權指數八月至十月期間，單月分別修正3.0％、1.7％及2.2％，而市場上14檔台股高息ETF，各月平均跌幅則為2.2％、0.1％、2.8％。其中兼具低碳、高息為特色的永豐ESG低碳高息ETF，連續三個月皆呈漲勢，另有五檔ETF連續三個月淨值皆呈下跌。

永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳表示，美國升息利空逐漸消散，美債殖利率回落，油價降溫亦有助通膨趨緩，整體大環境應有利於多頭反攻，台股尚有第四季傳統旺季、總統大選等題材助陣，預料近期有機會延續反彈，成長型族群可望相對受惠。

張怡琳指出，基本面無虞下，台股中長線行情不看淡，尤其「減碳」、「淨零」已是近年國內外商業顯學，未來不論企業的經營成本及獲利，受各國碳稅、碳費等影響會越來越大，低碳因子將是台股投資人越來越不可忽視的議題。

永豐投信指出，今年6月推出的永豐ESG低碳高息ETF，追蹤臺灣ESG低碳高息40指數，是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的ETF，投資方向與全球淨零碳排趨勢一致，也兼顧大眾息收需求，上市以來基金淨值屢創新高，廣獲投資人關注。