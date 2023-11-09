堵詐有效！政府短碼簡訊已發8萬則、國際來話數驟降

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行政院會9日進行「堵詐精進措施」報告。數位部指出，111政府專屬短碼簡訊平台自今年9月起試辦迄今，已成功發送約8萬則111短碼簡訊；NCC則表示，實施國際來話攔阻及警示機制後，國際來話數量明顯下降，自5月5,080萬通國際來話，降為10月1,503萬通，「＋886」開頭國際來話數量則自5月份1,642萬通，持續下降至10月份84萬通。

數位部表示，為落實行政院112年5月4日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」精進作為，推動數位信任科技公私協力防堵詐騙，包括111政府專屬短碼簡訊平台，讓政府從源頭提供可信任的訊息；並推動電商業者導入物流隱碼技術、加強資安，確保個資保護與可信任的購物環境，以及防制遊戲點數與第三方支付成為詐騙工具，近半年民眾因電商個資外洩、遊戲點數詐騙受害已大幅減少。

數位部指出，近半年接獲內政部警政署通報電商疑似個資外洩家數，已從最高峰每月15家次顯著下降，並且近1個月數位部所轄大型電商平台已未列為警政署165全民防騙網公告高風險賣場；另整體遊戲點數詐騙案件數已自今年3月單月最高1,600件後，下降至10月約200餘件。

數位部說明，數位部建置111政府專屬短碼簡訊平台，做為行政部門發送簡訊的信賴管道，只有透過此平台的政府機關可以使用111短碼發送簡訊，民眾更容易辨識簡訊確實為公部門發送，達到只此一家、別無分號的效果。從今年9月起試辦迄今，已成功發送約8萬則111短碼簡訊，未來將擴大中央機關、地方政府共同加入，提升民眾信任，進一步降低民眾因簡訊遭受詐騙的風險。

在推動電商業者導入物流隱碼技術部分，數位部說，主要將原訂單收貨人聯絡電話號碼轉換為代碼，並在宅配單上同步進行隱碼處理，避免過去宅配單上顯示客戶電話，以致發生詐騙集團後續以如釣魚等方式進行各種詐騙攻擊。

數位部表示，目前已有國內數間大型電子商務平台導入物流隱碼技術，未來數位部將從宣傳推動、規劃評估、場域驗證、技術導入，4大階段逐步擴大輔導電商導入隱碼技術，營造可信賴的電商購物環境，以提升電商堵詐能量。

NCC則指出，為攔阻偽冒我國號碼國際詐騙來話，從源頭減少民眾接觸國際詐騙電話之數量，與電信業者合作，透過電信系統升級及完善攔阻技術，以降低民眾受騙風險，自112年5月起攔阻「＋8860-8」開頭之偽冒來話、10月起攔阻「＋ 8869」開頭偽冒來話。

NCC說明，透過國際電話進行詐騙是犯罪集團常用手法，當接到國際來話時，有必要提醒民眾提高警覺，避免輕易受騙，爰該會要求電信業者於民眾接聽國際來話前應先撥放警示語音，112年 9月起中華電信市話接聽所有國際來話均提供語音警示服務，112年10月起行動電信業者對接聽「＋8869」開頭國際來話提供語音警示服務。

NCC表示，實施國際來話攔阻及警示機制後，國際來話數量明顯下降，自112年5月份5,080萬通國際來話，下降為10月份1,503萬通，大幅減少3,576萬通；而「＋886」開頭之國際來話數量則自最高112年5月份1,642萬通，持續下降至10月份84萬通，顯示前述措施已發揮相當成效。

NCC強調，該會將繼續督促電信業者精進堵詐措施，目標達到全面攔阻境外偽冒我國號碼來話、全面語音警示境外國際來話，後續將配合整體政府防詐政策，執行各項打詐措施，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」目標，共同維護社會治安，保護民眾生命財產安全。