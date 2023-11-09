一宇數位科技參與ATD亞太年會：攜手業界領袖共談企業在AI浪潮下的趨勢

一宇數位科技於近日參與了由 ATD台灣交流協會主辦的2023ATD亞太年會，今年年會活動旨在探討企業如何「以預見未來：打造新時代工作力」並成功的提供企業界一個互相學習、交流的平台。

亞太年會吸引了來自亞太地區的眾多學習與發展行業的領先企業及專業人士參與。一宇數位科技作為該領域的傑出代表之一，秉持著不斷創新、追求卓越的理念，積極參與這次盛會，一宇數位科技總裁喬培偉先生也以主題「AI2.0時代下, 如何運用人力資源打造企業知識大腦」進行演說與分享，獲得數百位企業界參與大會嘉賓先進及國際專家們的極大迴響與關注；亦很好的呼應了大會主旨，喬培偉總裁深入探討了在人工智能2.0時代下，企業應如何運用組織賦能來建立一個強大的知識庫，以應對競爭激烈的市場環境。他分享了一宇數位科技在此領域的經驗和最佳實踐，企業如何運用AI建置企業的專屬知識大腦，建立企業的價值並能積極的發展企業的目標，為與會者提供了寶貴的參考和啟發。

ATD台灣交流協會為我們提供了這次寶貴的參與機會，讓我們與來自不同企業和組織的專業人士進行了深入的討論，分享了彼此的經驗和心得。我們期待著在未來的合作中，能夠繼續攜手業界領袖，共同推動AI新時代企業的相關學習與發展領域的進步與創新。

公司介紹 : 一宇數位科技股份有限公司

一宇數位協助企業建構創新的人才管理環境，培育員工卓越的自我學習能力，提升企業持續的競爭力。一宇數位專注於人才發展與管理，運用多年在數位學習及人才管理E化經驗，結合最新的移動科技與Microsoft Azure 雲端技術，推出Orca HCM平台，專注使用者體驗，站在趨勢的浪頭上，提供跨平台跨瀏覽器的響應式網頁平台。同時也提供Orca HCM隨行版APP (Orca GO)，讓企業員工能以最方便的手機進行移動學習，知識分享，個人發展規劃與工作支持，滿足新世代的使用需求。

一宇數位產品服務獲得多項大獎肯定如2010獲得微軟英雄獎，2011年企業數位學習平台類最佳品牌，2013年TTQS銅牌獎，2014年學習科技金質獎，2015年雲端課程市集教學系統專利等。 且迄今超過450家兩岸的知名企業客戶，擁有良好的使用口碑，每天有超過百萬企業員工使用。 合作夥伴包括微軟，KPMG，叡揚資訊，鼎新電腦，台塑網科技，104，震旦雲，敦陽，勝典，理才網，新風向，領航財富管理等等兩岸知名科技與管顧公司。