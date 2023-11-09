2023大專盃國術錦標賽　育達科大校園熱力登場

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大專院校體育總會主辦「中華民國大專院校112學年度國術錦標賽」於11月3日起在育達科技大學活動中心熱鬧登場，為期二天的大專盃國術錦標賽，匯聚來自全國42所大專校院武術代表隊高手203人，選手齊聚一堂，互相切磋一較高下，展現刀、槍、劍、棍、拳、散打、弓術等各派技法，競賽之餘也彼此觀摩基本功、套路演練、變招手法等門道各門派拳術套路輪番上陣比賽，展現精湛武藝，儼然是國術界一場盛宴。

「中華民國大專院校112學年度國術錦標賽」今日在育達科技大學活動中心開幕，苗栗縣體育會國術委員會主任委員賴昌秀表示，國術歷經千年傳承，具有深厚歷史重量和文化底蘊，我國保留了中國傳統國術最完整的傳統與套路，這是武術界共同努力的成果，感謝育達科技大學，提供好的場地，給我們大專青年朋友使用。相信這武術對於所有的人都是有幫助，不管在武德方面以及身體健康方面，都是有相當大的幫助，所以我們希望藉由選手來比賽，也能夠帶動整個選手、教練、裁判，以及家人等等的健康。

育達科大陳進喜主任秘書在開幕致詞時表示，首先代表董事長王育文及校長吳菊歡迎來自全國大專院校的武術高手。育達科技大學在107、108、109年承辦大專盃國術錦標賽，今年能夠有機會承辦，學校非常的榮幸，為推展大專校院國術運動，提升傳統國術技術水準，在比賽之餘，可以到育達科大美麗的校園逛一逛，同時能夠相互的觀摩，國術錦標賽，非常具有中華文化底蘊的運動可以推廣出去，往下紮根、往上發展，從台灣發展到全世界。歡迎更多學子加入練武功行列，培養好體格與好品格，期望明年有更多的選手來參加此一盛會。

本次比賽本校觀休系周俍同學獲女子公開組刀術第1名，休運系楊智崴同學爭霸70公斤組散打第1名，觀休系江旻修同學獲65公斤組散打第3名，精神總錦標第三名成績。