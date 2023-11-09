《鋼鐵股》久陽Q3 EPS摔10季低 訂單能見度仍不高

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【時報記者葉時安台北報導】台鋼集團旗下螺絲廠久陽(5011)召開董事會通過第三季財務報表。久陽今年第三季獲利74.4萬元，年減99.29%；稅後EPS為0.01元，創下10個季度以來新低；前三季EPS降至0.5元。展望第四季，訂單能見度仍不高，螺絲本業在等待需求恢復之際，啟動開發新產品、新客源；台鋼運輸預期第四季營運將會走高，久陽第四季整體營運可望落底回升。

久陽今年第三季合併營收7.29億元，年減41.71%；營業毛利0.11億元，年減92.68%；營業淨損0.2億元，年減120.47%；稅後淨損0.03億元，年減103.7%；歸屬母公司稅後淨利0.007億元，年減99.29%；稅後EPS為0.01元，創下10個季度以來新低。

久陽今年前三季併營收為26.35億元，年減26.2%；營業毛利1億元，年減73.47%；營業淨損0.27億元，年減112.19%；稅後淨利0.38億元，年減82.7%；歸屬母公司稅後淨利0.49億元，年減78.69%，每股稅後盈餘(EPS)0.5元，相較去年同期的2.46元下滑。

久陽前三季營運表現不如預期，主要係受俄烏戰事持續、通膨、終端客戶需求不振等不利因素影響，使得螺絲本業方面客戶端庫存去化有限，造成需求萎縮，下單意願低迷，衝擊整體獲利表現。

子公司榮福第三季則持續焚化爐整修工程，獲利維持小賺，第四季起預計屏東崁頂焚化爐整改工程將依工程進度認列收入，有助於營收及獲利提升；台鋼運輸在海運艙位需求不振，運價大跌後，前三季獲利維持小賺。子公司台鋼環保自年初開始調整其營運目標，除廢棄物清運外，亦跨界收購高端廢鐵，營收大幅成長，但因鋼鐵業今年整體營運量大幅下降，致廢鐵營運績效不易衝高。

為有效集團營運管理，久陽董事會同時通過預計以1.94餘億元取得榮福子公司台鋼能源股份有限公司100%股權，及為多角化經營預計以1900餘萬元取得台鋼工程股份有限公司100%股權，預期可為久陽下一階段營運挹注活水。

展望第四季，終端需求仍受升息效應影響，市場需求下降且價格走跌，很多產業仍持續調整庫存，致使訂單能見度不高。螺絲本業在等待需求恢復之際，啟動開發新產品、新客源，在原有接單及客源基礎下，開啟多元併進的營運模式。台鋼運輸的自有車隊預計今年年底前全數交車進入營運，營運獲利預估可穩定成長，且歐美線第四季海運費有機會因季節因素及海運公司減艙而調高，預期第四季營運將會走高。