中租基金平台「樂領金」 助快樂提領現金流

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打造被動收入成全民投資大趨勢，中租基金平台推「樂領金」投資專案機制以及多道流程嚴選共同基金，助三大族群─存股股、領息族及退休族快樂領息，打造現金流！

財政部統計最新數據顯示，民國110年全台灣有649萬人申報股利所得，占總申報人數的5成以上，並較前一年度增加67.4萬人，年增率達12％。中租投顧戰略發展部負責人沈育純表示，由申報股利所得數據以及成長率即可看出，不僅準退休族、退休族喜歡月領息，連年輕族群也樂於參與投資領息的投資新潮流。雖然股利所得申報人數是以40~65歲占大宗，但是以年增率來看，20~35歲以下族群卻較高，年增率都在26％以上，其中20~24歲學生族，年增率更高達42％。

沈育純說，在薪資增長幅度追不上通膨的年代，打造被動收入已成為全民運動！透過月領息幫自己加薪、繳交每月固定支出以及生活費等等，因此，「中租基金平台」特別針對存股和領息族群推出「樂領金」專案投資計畫，提供三種基金投資方式，包含自選配息基金申購、中租母子盈利Pay、中租母子月月領，滿足民眾各類投資方式與現金流需求。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，若是小資族，建議可以單筆或定投配息型基金方式入門，投資門檻僅新台幣3,000元起，即可藉由基金自身的配息機制，實現類似每月加薪、季度獎金入帳的小確幸；至於資金充足的投資人則可運用新推出的二種母子基金提領機制，其中「中租母子盈利Pay」投資門檻是18萬元，可以設資金提領比例以及每月提領，屬於有獲利再享受分紅的投資人；「中租母子月月領」投資門檻為30萬元，是每月提領資金，適合屆退或退休族群，作為創造第二個月領退休金的來源。

中租基金平台董事長陳俊傑進一步指出，「樂領金」打造現金流專案投資計畫，其中「母子鎖利GO」更透過多道流程篩選合適的母子基金讓投資人長期投資更有利，並將理財結合樂活，走入親子育兒、提倡存基金打造現金流等各種場域，而且在年底前投資人透過中租基金平台「樂領金」專案的三種方式申購基金皆是零手續費。