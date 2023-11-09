拜習會將登場 分析人士：雙方會儘可能少談台灣

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美國總統拜登與中國國家主席習近平預計下週在舊金山會晤，分析人士認為，北京和華府將試圖消弭雙方在台灣問題上的互不信任，但會試圖限制在這項議題上花費的時間。

「美國之音」（VOA）報導，史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institute）學者祁凱立（Kharis Templeman）在視訊訪問中說：「雙方都必須就台灣問題發表一些看法，然而這個環境無法讓他們坐下來坦誠對話，討論彼此將採取何種做法。」

他認為北京和華府將試圖「儘可能少」談論台灣。

祁凱立補充說：「台灣（明年）1月將舉行大選，可能因此改變局勢，因此，雙方都沒有動力嘗試大膽地向對方遞出橄欖枝，或者偏離過去幾年（美、中、台）三邊關係所走的道路。」

由於雙方在台灣問題上的根本歧異目前看似無法解決，且雙方都有許多議題需要優先處理，祁凱立認為，拜登與習近平在亞太經濟合作會議領袖峰會（APEC Leaders Summit）期間會晤時，可能不會給台灣議題太多的關注。

他告訴美國之音：「會議期間的某個時間點，雙方都會需要討論台灣，但我認為這將是相當公式化的。」

在祁凱立看來，如果台灣只占拜習會的一小部分，可能符合拜登和習近平雙方的利益。

法新社報導，知情人士今天透露，拜登和習近平預計11月15日在舊金山會晤，這將是兩人自去年11月以來首次會面。

一名美國官員和一名駐華府外交官表示，雙方尚未正式宣布拜習會日期，但已安排兩位領導人在即將登場的亞太經濟合作會議領袖峰會場邊進行會晤。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10月31日表示，華府希望兩位領袖「在舊金山進行具有建設性的對話」。