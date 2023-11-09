台灣續列匯率操縱觀察名單 楊金龍：美方也知道要負部分責任

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美國財政部8日發表主要貿易夥伴的經濟與外匯政策報告，台灣在三項監控標準中符合兩項，連三次被列一般觀察名單。中央銀行總裁楊金龍9日在立法院財委會表示，續列觀察名單，是因為國內經濟結構性問題，短時間要改變不易，但有部分是中美貿易衝突導致，美國對我資通訊產品採購加大，「這部分美國也知道自己要負責」。

中央銀行總裁9日受邀赴立法院財委會，進行2024年度業務計畫及營業預算報告並備詢。朝野立委均關注台灣持續被列為觀察名單，楊金龍指出，被列為觀察名單，並不會被經濟制裁，也不會影響台灣經濟前景。

楊金龍說明，台灣列入觀察名單，主因對美貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率超過3％；其中，我國對順差過去都在150億美元以下，但現在因中美貿易衝突後，美國對我國資通訊產品需求增加很大，美國減少與中國大陸貿易，改從我國進口，使我對美貿易順差一直提升。

楊金龍強調，這也不是產業結構因素，而是中美貿易衝突後產生的現象，且最近到2022年以來，我國與美國磋商機會變少，這也顯示美方也認為，我國對美貿易順差，「有部分他們要負責」。

至於美國較在意的淨買匯金額，也就是央行阻升情況，楊金龍表示，台灣近兩年沒有阻升新台幣，也沒有淨買匯超過美國財政部的判斷標準，匯率部分美國沒有對我方沒有太多疑慮。

民進黨立委郭國文表示，央行列入觀察名單，兩項因素都是經濟結構結構性因素，加上匯率並非央行主導，換言之，台灣根本不是匯率操縱國，而是「被操縱國」。楊金龍則笑說，「對啦，這部分我蠻同意的」。

至於國民黨立委賴士葆指出，對美貿易順差大，但當中是否有包括我向美方武器採購？若有納入武器採購，我對美順差可望大幅縮小。楊金龍表示，我向美國軍購應有納入，但我國對美貿易順差仍超過150億美元。