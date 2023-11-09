大學就業學程結合大專青年預聘計畫 解決青年就業問題

為協助在校大專生順利銜接職場，勞動部勞動力發展署今年起推出升級版「大專就業學程計畫」，已有6054名學子參與；另結合首度推動的「大專青年預聘計畫」，獲得各界熱烈響應。發展署表示，113學年度就業學程已從10月16日起受理報名，明年1月15日截止。 發展署表示，大專就業學程112學年度共有63所學校參與，有250個學程可供選擇，參與訓練的學生已有6054位，訓練內容有「數位資訊」、「醫療保健」、「經營管理」、「財務金融」及「觀光與餐旅」等十大領域。 學程訓練模式可分為「實務學程模式」及「訓練學程模式」，其中「實務學程模式」引進業界專業師資開設162小時實務課程；「訓練學程模式」則有48小時關鍵就業力及就業準備課程。兩種訓練模式均搭配提供320小時的工作崗位訓練，由企業提早僱用在校青年，並鼓勵於結訓後繼續留用。 發展署進一步說明，「大專青年預聘計畫」目的在解決青年就業問題，透過將業界求才需求及訓練資源導入校園，引領大專青年提前於在校階段接觸職場、接受培訓，畢業後無縫接軌。畢業前1年的大專校院在校生，若參加符合5＋2創新產業、AI、5G等就業學程課程，並由企業預先聘僱，參訓青年在訓練期間即提前卡位成為企業正式員工；如果畢業後以正職留任企業滿1個月，發展署還加碼發給青年1萬元留任獎勵金。 「大專青年預聘計畫」112學年核定國立成功大學、國立勤益科技大學、國立台東大學、國立高雄科技大學、實踐大學、文化大學、中原大學、正修科技大學及朝陽科技大學等50餘家大學就業學程，並與國巨股份有限公司、台灣恩智浦半導體股份有限公司、京元電子股份有限公司、燁聯鋼鐵股份有限公司、聚和國際股份有限公司、漢翔航空工業股份有限公司、智崴全球股份有限公司、茂順密封元件科技公司及力山工業股份有限公司等約500家企業合作，提供化學材料助理工程師、永續發展管理師及自動控制工程師等3000多個工作崗位訓練機會。詳參台灣就業通網站 （網址：https://www.taiwanjobs.gov.tw）。