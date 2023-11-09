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ATD 亞太年會作為亞太區首屈一指的人力資源和商務年度盛會，提供讓更多與會代表認識 CakeResume 如何為企業建立專業雇主品牌的機會

CakeResume 自 2016 年創辦至今，目前在全球已擁有超過 500 萬用戶，主要遍佈在 STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 人力生產國家，如台灣、印尼、印度和越南，在台灣有 130萬會員，而其中以印尼市場成長最為快速，至今已達 180 萬會員，成為最大宗用戶來源。

同時，CakeResume 也挾帶著對人才市場的洞悉與經營，橫跨半導體、科技、FMCG、金融等產業，與全球超過 7,000 家企業合作、刊登招募職缺，其中包括 Google、台積電、L’Oréal、HSBC 等知名跨國企業。

CakeResume 創辦人暨執行長劉君羿表示，「CakeResume 致力於幫助企業解決全球人力短缺問題，同時我們將自己定位在人才市場的上游角色，透過求職者在平台上製作履歷，建構龐大求職者資料庫，發揮人才價值與科技結合的縱效，滿足企業對頂尖人才搜尋的需求與急迫性，進而幫助企業客戶有效且精準達到他們的招募目的。」

未來職缺刊登市場會趨向破碎化，企業可以在任何一個社群平台進行招募，對企業人資來說，傳統招募方式逐漸找不到合適人才，勢必得持續且加速透過主動搜尋，來接觸理想中的人才，再加上全球人力資源短缺的趨勢，企業結合人資科技 (HRTech) 將成為未來之必然。而 CakeResume 的優勢即在於已具備深厚求職者人才庫底蘊，並持續運用履歷工具累積第一手求職者資訊、結合 AI 技術掌握動態數據，作為優化 CakeResume 人才搜尋引擎的基礎，提升人才媒合效率，完成更有效連結全球人才的願景。

ATD 亞太年會作為亞太區首屈一指的人力資源和商務年度盛會，CakeResume 榮幸能夠參與第十二屆ATD 亞太年會活動論壇與現場擺攤，提供讓更多與會代表認識 CakeResume 如何為企業建立專業雇主品牌的機會，並分享全球頂尖品牌與 CakeResume 合作的成功案例，創造數倍成長的招募成效。

CakeResume 從履歷製作平台起家，提供使用者運用線上多媒體履歷編輯器呈現個人專業技能與呈現，同時提供企業職缺刊登、人才搜尋、雇主品牌等多元跨境招募的服務，打造雙向人才社群，結合科技資源有效率滿足求職者與雇主間需求。

2016 年成立至今累積超過 550 萬名用戶、7,000 多家企業刊登招募職缺，其中包括 Google、台積電、DELL、L’Oréal、HSBC 等知名跨國企業。CakeResume 創辦人暨執行長劉君羿表示，「CakeResume 致力於幫助企業解決全球人力短缺問題，同時將自己定位在人才市場的上游角色，透過求職者在平台上製作履歷，建構龐大求職者資料庫，發揮人才價值與科技結合的縱效，滿足企業對頂尖人才搜尋的需求與急迫性。」

CakeResume 的 550 萬名用戶中以印尼市場為最大宗用戶來源，至今已達 180 萬會員。CakeResume 期盼在接下來 2 年內可以在東南亞與台灣成長至破千萬用戶、與超過 1,000 家企業客戶合作。透過提供更精準、更人性化的人才推薦和職缺推薦系統，結合 AI 技術掌握動態數據以推動更好的人才媒合機制，加速邁向「亞太地區最大專業人才媒合樞紐」目標。