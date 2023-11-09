康博集團全力響應2023田中馬拉松

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台灣最具人情味和農村特色的馬拉松- 台灣米倉田中馬拉松，將於11月12日開跑，活動由彰化縣政府及中華民國舒康樂活運動協會共同主辦，共有近3萬名選手登記抽籤，最終抽出1萬7000人。康博集團集結旗下所有知名品牌，包括：泰晶殿皇家養身SPA、美加醫美診所、康博診所、幸福村社會企業、HC-LIFE康見精準健康管理平台，近百人共襄盛舉，一起悅跑悅幸福！

11月7日的起跑記者會上，彰化縣政府縣長王惠美感謝康博集團贊助賽事，邀請集團執行長李森斌蒞臨並致贈感謝狀，不只見證綠色永續賽事碳盤查認證儀式和參與起跑儀式，共同為11月12日的賽事開啟美好的新篇章。。

康博集團源自台中，是擁有20年歷史的大健康產業領導者，在全台擁有超過30個連鎖服務據點。康博集團董事長吳俊毅表示，今年(2023)成立總部，集結所有品牌的資源，為人們提供一站式的幸福方案，打造大健康生活圈；康博集團是提供多元幸福良方的知己，守護人們的健康和充實心靈，陪伴人們活出美麗人生，讓生命充滿喜悅和幸福。

康博集團執行長李森斌補充，集團的願景是「讓每一個人，從健康、美麗，走向幸福之路」，因此先從集團內部做起，邀請集團旗下各品牌的同仁，參加台灣米倉田中馬拉松，培養運動的習慣，在提供健康給顧客的同時，也為自己的健康儲值。值得一提的是，集團秉持「顧客第一，同仁第二，股東第三」的經營理念，早在活動前兩個月，康博集團就邀請曾任中華台北國家代表隊隊醫、國家級運動保健專家林頌凱醫師教導同仁正確的跑步方式，以及完賽後的保健訣竅，確保同仁的健康與安全。

除了近百位同仁踴躍參與之外，康博集團也贊助活動攤位，在面對主舞台的左手邊，特別安排泰晶殿皇家養身SPA專業的芳療師，為完賽的選手們提供專業且舒緩的舒壓按摩免費服務，同時也邀請參與活動的民眾掃描QR Code，加入泰晶殿皇家養身SPA、美加醫美診所和康博精準健康(DC)診所的Line官方帳號，輸入當天日期「1112」，就可獲得各品牌的健康優惠方案，讓健康、美麗和幸福感延續到活動後的每一天。