極致珍稀鉅作再現！MORTLACH慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒

一個擁有200年豐富歷史的傳奇酒廠「Mortlach慕赫」，以其神秘的2.81蒸餾技術而聞名於酩家間。繼去年甫推出即備受藏家矚目、競相珍藏的稀世之作，今年11月Mortlach慕赫再次獻上全新2023年裝瓶「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」，這款歷經30年漫長淬煉，擁有深邃、濃郁、豐富層次的珍稀限量原酒佳釀，以稀世的美國和歐洲橡木桶的熟成後，再二次過桶於波爾多葡萄紅酒桶、卡爾瓦多斯蘋果白蘭地酒桶以及瓜地馬拉蘭姆酒桶，因此造就酒液馥郁葡萄酒香、蘋果果香、黑蘭姆酒、太妃糖和巧克力的香甜，以原桶強度49.8%的酒精濃度裝瓶，充滿力量與複雜層次感，成就達夫鎮傳奇的極致珍稀鉅作。全球限量僅350瓶，台灣僅有30位品酩收藏家得以一親芳澤。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，當夜幕來臨，餘暉與月光在蘇格蘭斯貝賽區的山谷間交織，一場魔幻的時刻正徐徐展開。在微風中，一陣誘人的香氣飄散，野獸似乎也在這一刻悄然甦醒，等待著輕輕一瞥，來擄獲人們的心靈。「慕赫30年單一麥芽威士忌限量原酒」，以傳奇工藝過桶熟成，賦予深沉琥珀金色酒液圓潤誘人的氣息。輕啜一口，豐厚的桶陳果香加上黑蘭姆酒的滋味，開啟令人垂涎欲滴的味蕾饗宴。迷人風味受到著名的威士忌權威教父 Charles MacLean稱讚道：「慕赫30年單一麥芽威士忌是慕赫風格的絕佳代表，具有鮮明的鹹香肉脂味，同時也保留了當代威士忌中罕見的清新特質。」更見證慕赫匠心獨運的蒸餾工藝及過桶技術的巧思。除了獨具口感風味之外，慕赫30年單一麥芽威士忌外盒包裝以摩登簡約的線條，營造出俐落大氣的質感。左右展開外盒的外盒設計，打開如同藝術珍品般的珍稀酒款，迎來令人回味無窮的絕世佳釀。

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