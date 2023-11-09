車用零配件廠第4季營運看佳 明年搭電動車成長浪潮

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車用零配件廠營運看佳，巧新預估今年營收挑戰歷史新高，倉佑看好年底拉貨力道，台廠也積極布局電動車領域，智伸科明年電動車關鍵零配件啟動試量產，IKKA-KY可受惠主要客戶豐田切入電動車成長趨勢。

展望第4季營運，汽車鍛造輪圈廠巧新科技觀察分析，目前品牌車廠衝刺下半年銷售表現，提前準備明年新車款的上市計畫，有助巧新客製化輪圈今年全年出貨量成長目標前進，今年營收有機會挑戰歷史新高。

傳動系統製造廠倉佑表示，儘管國際政治局勢和通膨等變數，打亂整體汽車產業供應鏈的生產與銷售腳步，但整體車市結構轉向電動車市場，倉佑預期主要售後維修市場（AM）與原廠售後市場（OES）市場客戶，有機會在年底耶誕節前夕持續對自動變速箱、重型卡車離合器等關鍵零組件加大拉貨力道。

汽車零配件廠劍麟對第4季營運審慎樂觀，觀察歐美客戶年底假期拉貨情況，目前集團整體在手訂單能見度佳，客戶持續穩健拉貨，劍麟預期整體營運維持高檔。

汽車動力與安全零組件廠智伸科積極布局電動車領域，智伸科指出，與主要客戶包括BorgWarner、博世（Bosch）、馬牌集團（Continental）、ZF、特斯拉（Tesla）等合作，開發設計電動車關鍵零配件，已掌握包括雙離合器零配件、車用噴嘴、高壓泵浦核心零件、剎車安全等關鍵零組件，已進入認證階段，預計明年可啟動試量產。

智伸科也布局氫能源車系統關鍵零配件、自動駕駛智慧監控系統關鍵零組件、電動車安全、懸吊系統等新訂單，預計明年起陸續試量產。

能率集團旗下第一化成控股IKKA-KY指出，第4季營運持續看旺，主要客戶日本豐田（Toyota）對電子煞車模組（EPB）拉貨力道強勁，未來隨著豐田積極跨入電動車，IKKA-KY明年整年獲利挑戰歷史新高。