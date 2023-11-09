博圖學習智庫在台灣首推VR培訓工具和解決方案　

進入2023年第四季度，各大企業都在尋找不同的培訓方案以滿足內部培訓需求。面對越來越嚴峻的營商環境，有效且新穎的培訓工作成為了首要考量。上星期在台北南港展覽館舉辦的ATD亞太年會中，博圖學習智庫展示了利用虛擬實景技術（VR）融合領導力培訓的嶄新課程，吸引了大批業界人士前往了解。

VR技術並非什麼特別新奇的事情，但目前絕大部分的應用都停留在娛樂遊戲事業或專職技能培訓，博圖和全球的培訓與學習專家合作，其中將虛擬實境（VR）融入管理技能培訓當中，開發了包括領導力、教練、激勵員工及決策等主題的VR培訓課程。本著透過前瞻性的學習技術幫助培訓業界開拓多元化培訓工具的初衷，課程會利用VR模擬真實的工作場景，加強學員的感官刺激和情感連接，藉此提高學員記憶力，以實現更高效的學習。

ATD亞太年會中 博圖學習智庫展示了利用虛擬實景技術（VR）融合領導力培訓的嶄新課。圖/ATD亞太年會提供

活動當天，博圖展示了他們的VR領導力皇牌課程「絕密檔案」，並邀請現場參與者戴上VR親自體驗，反應熱烈。課程中，學員將透過角色互換，策略改變，轉換團隊溝通方法等，在虛擬實境裏運用創意解決困難，打破山頭主意，並拯救岀被綁架的警官，有效帶出換位思維，團隊協調、領導力、創意解難等課題。其目前已經吸引了超過60家來自全球各地企業的6000多位學員使用，並持續獲得客戶的正面評價及推薦。

博圖希望幫助台灣的企業培訓師及在地企業運用多元化的培訓工具提升員工表現，例如針對員工行為轉變的「即時教練」、課後跟進手機應用程式 NEXTEP，以及VR激勵技巧培訓「動力特工」等，幫助創新和發展您的培訓業務。如有興趣進一步了解VR技術如何幫助提高學習效率並運用在自己的機構當中，不妨透過以下聯繫方法聯繫博圖學習智庫的專業顧問，他們將提供免費一對一諮詢協助任何企業開展嶄新的學習旅程！