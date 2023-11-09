外匯存底納綠色債券 楊金龍：每年成長率5％均達標

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中央銀行9日立院財委會業務報告，將適時調整外匯存底投資組合，並將綠色債券納入外匯存底管理運用考量。央行總裁楊金龍表示，外匯存底入綠色債券，目標是以每年5％成長率，央行自2021年起每年都有達標，且每年成長率均提升，今年成長率增至23％，大幅超過目標。

楊金龍9日受邀赴立法院財委會，進行2024年度業務計畫及營業預算報告並備詢。朝野立委均關注央行外匯存底納入綠色債券等議題，楊金龍表示，央行有訂定自願檢視目標，每年外匯存底納入綠色債券要以5％成長率為目標，而目前均有達標。

楊金龍表示，2021年已達到成長率10％，2022年提升至14％， 2023年至今已經增加到23％，但整體占比還為統計，目前先以每年5％成長率為目標。

楊金龍會中受訪時也說，綠色債券標的要謹慎，且市場上標的也不多，由於外匯存底都是美元，綠色債券標的將以國外標的為主；初期先以5％成長率做基礎，也許以後會慢慢提高。

央行外匯局長蔡炯民也說，外匯存底投資債券，首先央行要考慮安全性及流動性，其次再去考慮綠色成分，且央行沒有買公司債，但很多綠色債券都是由公司發行，安全性及流動性不夠，除非達到AA級以上才夠安全，央行主要投資政府公債為主，因此限制就比較多，相對核可標的不是很大，再考慮到流動性，央行設定目標是慢慢成長。