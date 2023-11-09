Perception Predict在ATD亞太年會上的展出 呈現人力資源策略創新的宣言

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在AI與數據引領創新風潮的現在，PerceptionPredict在2023年ATD亞太年會上的展出，可說是一次人力資源策略創新的宣言。作為在人資領域的創新應用，該公司攜其基於嚴謹科學的AI識才預測技術，向亞太地區的專業人士展示了AI的革命性潛力。

大中華區業務副總Devin表示，"ATD亞太年會為我們提供了一個難得的交流平台，使我們得以與在地企業和人才發展專家對話。會議主題‘預見未來：打造新時代工作力’ 與我們的使命不謀而合，即透過高準確度的識才AI預測人才績效，協助企業建立策略性人力資本運用。"

企業渴求高效人才但卻無法精準選才，這促成了PerceptionPredict在AI識才上具極高策略價值的創新應用。在由雙語主持人路怡珍主持的專場發表會中，政治大學特聘教授林日璇老師與居家整聊梁玉涵人資長，分別代表產、學界給予演講，並表示對於AI在人資領域應用的期許與認可。

Perception公司展示了如何利用客製化的AI模型精準預測人才績效，快速辨識高績效最適人才(如: 預測業務人員的銷售業績)。不僅幫助企業節約人事成本及優化員工發展，更重要的是，可以在面試階段之前就準確評估應聘者的績效潛力，從而降低員工流失率，甚至及早規劃管理層的接班人選。

在當前的ESG趨勢中，以人為本的DEI原則不僅是企業的責任，也是維持競爭力的關鍵。PerceptionPredict在年會上亦分享如何透過AI消除人為偏見，實現無偏見卻保有績效的多元平等選才。在缺工的時代，這不僅能擴大企業的招聘視野，也推動了永續人才發展的新動向。

綜觀ATD亞太年會，PerceptionPredict不僅獲得與在地產官學互動交流的機會，也讓我們看見AI識才預測解決方案在人力資源領域的價值和潛力。隨著年會圓滿落幕，PerceptionPredict表示相當期待能支援亞太區企業在人才資本管理與發展上實現AI數位轉型的創新與價值創造。

關於PerceptionPredict介紹：

PerceptionPredict識才預測解決方案，深入理解企業工作內容與人格特質間的密切聯繫，用AI處理複雜運算和人為偏誤和無意識偏見問題，為企業準確預測人才績效，快速辨識高效最適人才。

透過數據科學與AI技術，我們已為Mercedes Benz、CrowdStrike、Michael Page等企業量身打造符合其文化、人才和績效的專屬AI預測模型，讓他們能在面試前洞察應聘者未來的績效，同時也能規劃未來管理職的合適人選。

更進一步，PerceptionPredict能協助企業進行人才盤點和團隊優化與人才發展，確保每位人才都能在最合適的位置發光發熱。我們也提供員工離職風險的預測模型，支援企業留才決策。這一切建立在精準的AI預測模型之上，將助您有效節省人資成本，最大化人才資本的回報。

在當前的ESG趨勢中，以人為本進行無偏見的多元、平等選才，不僅能擴大招募的人才選擇，更為您開啟了DEI永續人才的新視角。最讓人振奮的是，我們確保這一切的進步維持著高績效的標準。