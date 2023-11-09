高雄君綺美形診所首曝光 打造億元豪奢新館

君綺醫美品牌於11月8日舉辦位於高雄的「君綺美形診所」開幕活動，同步歡慶品牌今年成軍邁入21周年！過去21年來，君綺醫美品牌服務超過數十萬名顧客，深深了解貴賓們的喜好與需求，以亞洲醫美國際化品牌為目標，於全台各地共有13家診所參與品牌活動，這次高雄君綺舊館遷移至新址，共同打造高雄又先進、設備又齊全的醫美診所，集結頂級醫療團隊入駐，提供精品級醫美服務。

奢華空間與精品服務成就亞洲頂流醫美

從選址就能感受到君綺高規格的待客之道，本次於鄰近高鐵高雄左營站的精華地帶巨蛋商圈設立「君綺美形診所」，總面積高達數百坪，花費斥資千萬，內部打造挑高氣派的接待大廳、溫暖明亮色調的休息空間、私密性極高的診間，還有國外進口的頂級傢具與豪宅等級吊燈與燈具，處處都藏著美感與巧思，點綴出整體空間的優雅奢華質感氛圍。讓來到這裡的貴賓們感到安心放鬆、專業安全。

軟體服務更精緻升級，啟動業界首創的專屬小秘書服務，每一個流程皆細心把關與寵愛，讓貴賓們能無時無刻體會到賓至如歸的照顧！而醫學專業與醫師給予的信任感，更是君綺從不妥協的堅持與精進目標，在高雄精華地段的新館「君綺美形診所」擁有新穎齊全的醫美療程設備，也全新引進加強手術安全性的高壓氧治療技術，更首度與「瑞士頂級抗老中心」合作，與國際化接軌，從照顧美麗容顏、到維持身體的健康，引進瑞士La Paririe高端的技術與經驗，是每個年齡都會需要的專業服務，君綺建立一條龍的頂尖技術，讓國際先驅齊聚君綺，成功擴展成為國際化醫美市場！

陳美鳳指名醫美首席君綺默契合作

充滿個人魅力的陳美鳳以一句「君綺的鳳凰，才是美鳳唷!」讓更多對美麗有追求的女性，認明君綺醫美是安心變美的個人首選！問及和君綺醫美品牌3年以來的堅定合作，陳美鳳表示：「我相信每一位看到我的薦證而相信君綺的朋友們，都一定會感受到最好的款待與最專業的醫療評估與療程體驗，因此而感到幸福的朋友也會來回饋我他們變美後的想法和感謝，真的非常榮幸能與君綺合作的同時也能維持更好的自己！君綺更是人美心善的安心醫美品牌，過去我們曾一起進行公益活動回饋社會，開啟善意循環，非常難能可貴！」陳美鳳更補充道：「令我深感佩服的是，君綺即使已成為台灣首席醫美，這21年來仍不斷在進步，本次蘇毓彬院長高雄君綺美形診所的設立開幕，引進全球最新技術、設備，同時維持品質與專業，更升級服務，只為做到讓貴賓們安心、暖心！」