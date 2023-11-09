勞資雙方達成臨時協議 好萊塢結束長達數月罷工

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好萊塢演員和電影公司今天達成一項臨時協議，結束長達好幾個月的罷工行動。這場罷工導致娛樂產業停擺，數百部熱門節目和電影延後上架，在美國造成數十億美元的經濟損失。

法新社報導，在與迪士尼（Disney）、Netflix等製片方針對調漲薪資待遇、規範人工智慧（AI）運用等措施達成共識後，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）宣布自午夜起，這場至今118天的罷工行動就將落幕。

罷工行動一結束，演員將可重返電影片廠，製片公司外的罷工糾察線可以撤銷，其他與娛樂產業息息相關的工作也將恢復正常。

一名發言人在聲明中說：「在今天下午的表決中， SAG-AFTRA和電視/戲劇委員會（TV/Theatrical Committee）一致通過一項臨時協議，結束為期118天的罷工。」

這個協議仍需取得批准。批准流程可能需要幾週時間，但各方普遍預料將會順利過關。

在各界施壓雙方達成協議下，過去兩週來，罷工演員和製片方幾乎每天舉行談判，且包括迪士尼、Netflix、華納（Warner）、環球（Universal）的執行長都常常親自參與談判。

由於這次罷工行動持續很長一段時間，電影公司明年之後的上映檔期已經出現巨大缺口，許多演員則被迫找第2份工作或不得不轉行。