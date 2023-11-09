韓國雙11情人節 初瓦×PEPERO聯手放閃

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11／11不僅是華人地區的光棍節，也是韓國情人節「PEPERO Day」，王品集團人氣韓式料理「初瓦」與休閒食品領導品牌LOTTE樂天製菓旗下「PEPERO巧克力棒」，聯手打造甜蜜11月，11／30前凡到店消費，即贈限量PEPERO一盒；與店內主題佈景合照上傳至初瓦FB指定貼文留言處，還可抽價值1319元的「初瓦雙人套餐券」。11／9-11／12兩人挑戰咬PEPERO，達標即贈「乾杯炸物塔兌換券」。

觀光署統計資料庫顯示，今年1至9月已有超過69萬名台灣人前往韓國旅遊，為台人出國目的地前三名。而韓國情人節「PEPERO Day」的源由，據傳從1990年代，韓國釜山高中女生互贈PEPERO巧克力棒，藉此祝福對方身材像巧克力棒一樣細長，進而發展為韓國戀人象徵成雙成對的禮物，成為歷久不衰的通俗節日，可在當天以互贈PEPERO巧克力棒的方式為彼此的友情或愛情應援。

人氣韓式料理「初瓦」為呼應韓國情人節，與LOTTE樂天製旗下「PEPERO巧克力棒」11月獨家合作，為消費者打造甜蜜歡樂的用餐體驗，把握11／9-11／12到店消費，兩人挑戰將PEPERO巧克力棒咬至小於1公分，即可獲得價值659元的「乾杯炸物塔兌換券」，可於下次消費使用。

11／30前到店消費，每4人贈限量PEPERO一盒（不及4人以4人計算），因此7位好友前往可獲得2盒巧克力棒，以此類推。與店內主題佈景合照，並上傳至初瓦FB指定貼文留言處，還可抽價值1319元的「初瓦雙人套餐券」和口味隨機的「PEPERO一箱（共40盒）」。

為回饋多次支持「初瓦」的鐵粉，即日起至12／31，單筆消費滿500元即獲1點，集滿3點可抽價值8,500元的「台北-韓國來回機票」一張，將於明年1月抽出幸運兒。