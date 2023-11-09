日本臺灣形象展東京登場 富士軟片等日本半導體將擴大在台百億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023日本臺灣形象展9日於日本東京新宿登場，經濟部長王美花於會場指出，台日產業合作逾半世紀，此行將陸續拜會四家日本半導體業者，包括荏原製作所、富士軟片等，已表達加碼投資台灣，包括新建廠與擴廠等，預計投資額達百億元，明年首季有望啟動。

臺日經貿交流活動史上最高規格臺灣形象展在經濟部長王美花及外貿協會董事長黃志芳領銜下，率領國際貿易署及外貿協會辦理團隊首度登場，開幕式並邀來臺北駐日經濟文化代表處、日本臺灣交流協會、東京都、日本貿易振興機構等單位擔任合作夥伴單位參與。

王美花指出，台日經貿合作逾半世紀，台灣有完整供應鏈，未來半導體最先進製程還是會留在台灣，日本最近推出新法案也是吸引半導體來發展，廠商也需要到各國布局，日本也用高額補貼來吸引，拓展台灣在國際上的影響力，國內則是持續深耕最先進製程。

此外，台積電熊本廠的投資非常順利，中央、地方政府雙支持，台日在人才、文化接近前提下，不僅台積電在日本投產，也可進一步吸引更多日本產業隱形冠軍來台投資。

王美花進一步指出，全球都面臨氣候變遷、人口老化、少子化等等危機，因此低碳化、數位轉型，已經成為大家共同的課題，台灣需要的用科技的力量，來開創綠色、智慧的永續未來。此次形象展中，在能源管理系統上，帶來太陽能的儲能、電動車、充電樁等解決方案。隨著台灣產業轉型發展高科技事業，鼓勵業者投資研發，發展出如資通訊、半導體等優勢產業，與日本產業成為策略合作夥伴。臺日在半導體產業互補合作的基礎上，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造具備安全可信賴的供應鏈體系。

開幕儀式上充滿濃濃的熱血棒球風，映入眼簾的是別具心裁的棒球舞台設計，以臺日國球棒球為核心元素，在知名表演團體愛樂劇工廠快閃歌舞及中華職棒經典女孩的勁歌熱舞下，配合黃志芳揮棒出勝利全壘打儀式帶動下，將開幕典禮帶向高潮。黃志芳強調，近年來臺灣在半導體和資通訊科技的進步，也讓臺日兩國在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電、力積電先後在日本設廠，將為兩國產業合作開啟新的里程碑。

黃志芳指出，臺灣宣布2050淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」等政策來應對。這一次日本臺灣形象展展覽主軸就是應對這個挑戰，展現臺灣企業如何透過DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術，來帶給世界一個智慧永續的生活願景。