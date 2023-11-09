恐美中關係更加爭議 川普政府曾拒絕庇護黃之鋒逃離香港

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據《日本經濟新聞》8日引述消息人士報導，一本剛出版的新書披露，美國前總統川普政府拒絕幫助香港民主活動人士黃之鋒在中國實施嚴厲的《香港國安法》之前離開香港，導致黃之鋒於當年晚些時候被捕入獄。

儘管華盛頓大力支持香港人爭取民主的鬥爭，但美國國務院拒絕了黃之鋒進入美國在香港的領事館的請求，黃之鋒可能希望在那裡尋求庇護。據幾位知情人士透露，2020年6月底，黃之鋒在香港外國使團對面的一棟大樓裡會見了領事工作人員。

黃之鋒在護照被沒收作為保釋條件後，請求美國國務院幫助他離開中國領土。但美國外交官拒絕了他進入領事館的請求。一位知情人士告訴《日經亞洲》，這一決定是基於美國國家安全利益。據他說，「這會讓美中關係變得更加有爭議。」

這些細節首先由 Shibani Mahtani 和 Timothy McLaughlin 報導，他們是《勇敢者之間》的作者，該書介紹了2019年席捲香港的大規模抗議活動中的主要活動人士。

黃之鋒作為17歲的學生領袖，成為2014年民主抗議活動的代言人。他於2020年9月被捕，正在等待因串謀顛覆罪指控，以及在非官方初選中的角色而被判刑。黃之鋒可能面臨終身監禁。

報導稱，黃之鋒與美國外交官會面後，他的朋友傑弗里·吳（Jeffrey Ngo）和內森·羅（Nathan Law）等因預期鎮壓而逃往海外的朋友敦促美國國務院提供幫助。據一位知情人士透露，美國7月初做出了一項內部決定，但沒有傳達給Ngo或Law，兩人都與時任國務卿蓬佩奧直接接觸。美國國務院沒有回應置評請求。

同年10月，四名因參與民主抗議運動而被指控的香港政治異見人士在試圖進入美國領事館尋求庇護時被警方逮捕。根據美國移民法，人們只有在美國入境口岸或在美國境內才能申請庇護。

還有其他尋求庇護者向大使館或領事館尋求庇護的案例。維基解密創始人阿桑奇就是這樣一位著名的尋求庇護者。2012年6月，由於擔心被引渡到美國，他在厄瓜多駐倫敦大使館避難。兩個月後，他獲得了厄瓜多的庇護，並在大使館待了近七年。

西方國家政府強烈譴責中國當局實施全面的國家安全法，其中包括對那些被判犯有顛覆、恐怖主義、勾結外國勢力和煽動分裂國家罪的人，進行了無情的鎮壓，並隨後處以最高終身監禁的嚴厲處罰。作為回應，英國、澳大利亞和加拿大等國為香港人獲得公民身份開闢了特殊途徑。

報導稱，隨著中國政府利用國安法壓制批評者，香港的公民自由迅速受到限制。該地區已有超過10000人因公共秩序罪被捕，另有230人因國家安全原因被拘留。

報導稱，美國尚未允許香港人獲得永久居留權，僅向今年1月26日之前已經在美國的香港人提供臨時的「延期強制離境」身份。相反，華盛頓對中國和香港官員實施了制裁，理由是他們在限制特別行政區的政治自由方面發揮了作用。它還結束了香港在美國法律下的特殊地位。