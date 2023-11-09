三鼎生技榮獲臺灣產業界奧斯卡 臺灣精品獎

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三鼎生技(6808) 之SmileAlign 戴立美® 榮獲第 32 屆臺灣精品獎，專利研發技術獲得肯定。

三鼎生技之SmileAlign 戴立美® 繼 2019 年成為第一個 100% 臺灣製造並取得美國FDA、臺灣TFDA以及通過QMS品質系統檢驗等三項認證產品，2023 年再成為臺灣市場同類產品中第一個獲得「臺灣精品獎」的品牌！

三鼎生技指出，公司研發團隊來自臺北醫學大學校級研究中心「生醫器材研發暨產品試製中心」的成員，本次獲獎的產品由碩、博士級研究員搭配日本留學技師所組成團隊研發而成，秉持嚴謹、專業的產品開發程序，隨時因應任何市場狀況調整以確保產品品質，打造出具有完整產品線的國際名牌。本產品使用人工智慧(AI)模擬技術，並以掃描與三維建模替代了傳統的工藝，減少了資料採集時的耗材使用。並以精準的製造品質，減少本產品更換頻率，約當節能減碳 50%，提高產能效率兼顧淨零碳排更趨符合臺灣政府推動的智慧化及低碳化政策。

三鼎生技建構產品區塊鏈，肩負喚起社會對於牙齒咬合問題重視的責任，在 2020 年底撥出預算新台幣 150 餘萬元，與牙醫師合作共同推動關懷特殊族群的愛心活動，並分享成功案例，目前已有多名特殊案例受惠。

三鼎生技是由鑽石基金領投，以及台新金控、富邦金控、玉山金控所共同投資在臺灣首家生物 3D 列印高科技公司，同時也是臺北醫學大學衍生新創公司，三鼎生技董事長歐耿良博士始終秉持創新卓越的先驅技術，善盡研究產品化及善盡社會責任的使命。本次獲獎產品也將在今年2023年11月30日至 12月03 日，亞太最大醫療盛事-2023臺灣醫療科技展，臺北醫學大學N802展位展出，希望從臺灣出發，放遠國際至海外地區的推廣。

「臺灣精品獎」被譽為臺灣產業界奧斯卡獎，同時在國際間亦享有極高聲譽。今年共有 182 家企業 320 件產品獲得臺灣精品獎殊榮，而此次SmileAlign 戴立美® 獲獎，也更肯定了三鼎生技在臺灣產業創新領頭羊的地位。

本次獲得產業最高榮譽不是結束，更是要持續在研發、設計、行銷、品質等四大面向創新，同時開始在國際上行銷。盼望接下來一年能作為產業內表率，躍登世界舞臺，向各國展現臺灣及三鼎生技是值得信賴合作夥伴。藉著參與「臺灣精品」國內外展覽及各項創意行銷活動，傳遞臺灣精品獎與Best made in Taiwan的核心精神！