帆宣南科三期新廠打造智慧減碳廠房 動土

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半導體及面板設備大廠帆宣系統科技（6196）由於未來業務需求下，現有廠房空間不足，公司在南科三期規劃一萬坪土地，結合AI智慧、永續減碳以及綠建築概念打造全新智慧廠房，成為南科三期第一個進駐的廠商。帆宣此座新廠今（9）日正式動土，預計將於2024年底完工，未來也將投入國際重要客戶的設備製造及研發。

帆宣表示，此廠不單是該公司成立35年來最大的廠房,也是台南科學園區三期第一個標竿廠房建築,此廠設計兼顧環境永續，型塑台南三期成為智慧科技節能永續的新重鎮。

台南科學園區第三期，範圍北起區道南134線、南至國道8號北側，鄰近樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越，全區規劃約48.2公頃事業專用區、45.4公頃公共設施用地，不僅滿足既有台南科學園區業者的業務擴張需求，更吸引許多海外國際廠商的進駐，點亮整個台南科學園區，成為永續減碳的科技重鎮，帶來4900個就業機會以及392億元年均產值。

帆宣系統科技是一個全方位發展的半導體整合服務公司，不僅是台積電重要廠務供應商，早在20年前便投入資源開始設備製造與研發，無論在半導體或是面板設備上，都扮演舉足輕重的角色,更連續多次榮獲全球設備大廠的肯定，在激烈的國際競備中，實屬不易。