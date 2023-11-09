華碩前進校園 培育職場實戰力

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華碩宣布啟動「ProArt University校園創作者育成工作坊」計畫，協助更多校園創作者菁英提前掌握業界前線動態與趨勢，同時為準社會新鮮人快速累積即戰力，無縫接軌職。首場活動【AI視界x CG未來】，將於11月25日在華碩ProArt創作者盟校之一的實踐大學舉行，即起開放報名。

活動當天請來擁有20多年跨國及好萊塢影視特效製作經驗、擔任SDDS FILM工作室視效總監的「海狗（左志中)」現身說法，分享當今CG技術發展與未來展望，並透過手把手的實務操作和指導，傳授其畢生所學技能及心得。

此外，亦邀請實踐大學媒體傳達系主任陳威志與講師高捷，探討在AI科技浪潮下，特效相關領域的從業人員該以何種心態、策略因應，方能在每次挑戰及機會中充分發揮自身優勢、奠定紮實基礎，重新定義創作價值，以打造引人入勝的作品。

課程也將含括「初步認識 通用場景描述（USD）」、「Houdini Solaris入門教學」等豐富多元的內容，搭配現場ASUS PBA（Powered by ASUS）主機及ProArt螢幕等頂級硬體設備，無論3D影像渲染、動態模擬、影片編輯或圖像設計皆隨心所欲，並將優化和改善傳統特效工作流程痛點、大幅提升執行效率，引領學員遨遊創新「視」界。

報名入選者即為華碩ProArt校園創作者種子成員，並享有多項獨家專屬禮遇，包括旗下產品設備試用／採購優惠、競賽獎勵、活動優先參與權、企業參訪、以及搶先獲得業師／企業實習工作面試安排等機會。