受食品價格降幅影響 陸10月CPI年減0.2％ 單月由漲轉降

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大陸國家統計局9日發佈數據顯示，今年10月，全國居民消費價格（CPI）從上月的年增率持平轉為衰退0.2％，也較上月「由漲轉降」0.1％，主因是受到食品價格由上月上漲0.3％轉為下降0.8％，影響CPI下降約0.14個百分點。另外全國工業生產者出廠價格（PPI）年減幅2.6％，較上月擴大0.1個百分點。

從單月表現來看，大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，10月受到天氣晴好農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，導致單月CPI略有下降。

因此，也看到非食品價格從上月上漲0.2％轉為持平。其中受國際油價波動影響，大陸汽油價格上漲1.8％；節後出行需求回落，飛機票和旅遊價格分別下降7.7％和0.3％。

再與上年同期比較來看，10月CPI轉為年減0.2％，也主要是食品價格降幅擴大。觀察食品價格下降4％，降幅比上月擴大0.8個百分點，影響CPI下降約0.75個百分點。光是豬肉價格下降30.1％，降幅擴大8.1個百分點，就影響CPI下降約0.55個百分點。

在PPI部分，10月年減幅2.6％、與上月比較則持平。其中工業生產者購進價格年減3.7％、單月上漲0.2％。綜觀1到10月平均PPI比上年同期下降3.1％，工業生產者購進價格下降3.6％。