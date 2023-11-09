台科大前瞻化學應用技術課 獲全國開放課程徵選MOOCs組優選

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台灣開放式課程暨教育聯盟主辦「2023全國開放教育優良課程徵選」頒獎，台科大化工系專案助理教授蕭偉文以「前瞻化學應用技術」課程脫穎而出，榮獲「2023全國開放教育優良課程MOOCs組優選獎」。

台科大教務長陳素芬表示，校方提倡數位與創新教學，鼓勵老師們製作數位教材，讓學生們有更多元、彈性的學習方式，而磨課師MOOCs（Massive Open Online Courses）是大規模線上開放式課程，以小單元的分段教材，配合線上討論、練習評量與作業等活動，讓學習者依自己學習的速度安排進度。台科大教發中心也協助教師開設磨課師課程，每門課程於開課期間得申請1-2名教學助理協助教師。

台科大「前瞻化學應用技術」課程由蕭偉文錄製，出發點為幫助化工科系同學們加強生物科技方面的微課程，增加同學們在生物科技、奈米科技以及環境工程等領域的知識。

蕭偉文說，技職的同學們有許多人只有在國中時修過生物，許多同學沒有生物科技的背景，因此，他將自己的專業知識整合到課程設計中，幫助學生們更了解化工產業的發展原理和應用，也能在化工產業發展中更具競爭力。

蕭偉文介紹，這門課程總共6小時，分為17個單元，其中有幾個單元是英文授課，每個單元約5-10分鐘。課程吸引許多學生參與，並收到了來自許多學生的正面的回饋意見。這些錄製的影片可讓學生們修讀課程更具彈性，課程內容更結合最新的生物科技知識，共同討論相關生物科技時事，呼應不斷發展的科學趨勢及議題。

蕭偉文補充，像是課堂內容和同學們談論時事或介紹熱門的生物科技，如後疫情時代，疫苗、單株抗體治療、藥物輸送、基因和精準醫療的探討，或是一些新興的奈米科技材料，如螢光奈米鑽石的專題討論與應用，以及新興的綠色化學的議題等。

蕭偉文提到，感謝台科大教發中心提供經費與助理協助共同編製教材及影片，一開始錄製影片其實非常挫折，還沒掌握錄影收音及講述的技巧，常常講錯了就整段重錄，花非常多的心思和時間，後來在兩位助理李昀和張茹寧同學的協助下，不僅幫忙後製、編輯、甚至還有增添字幕和動畫，讓有許多專有名詞的生物科技，也能透過字幕和相關說明，讓學生們更能理解、輕鬆學習。

蕭偉文也分享，前瞻化學應用技術的磨課師課程幫助許多不是這個背景的學生，這堂課可以讓想要多了解化學工程、生物科技相關領域的人，有跨領域的學習機會，透過影片學習，能先有個大概念，進而引起他們的學習興趣。修課的同學則說看完影片可重新複習相關的知識，一開始老師在課堂講若有些還聽不太懂，可以重複看第二次影片，也把不太懂的地方了解了，另外老師針對英文講解的速度不快，加上底下的字幕，很適合做為學習生物技術英文用語的學習影片。