定鋐、日商DHOWA TECHNOS、九德松益 簽訂合作夥伴協議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣定鋐有限公司10 月 31 日舉辦台日合作馬達銷售簽約典禮，正式拍板與台灣資深馬達製造商九德松益股份有限公司（以下簡稱九德松益）、日本株式会社 DHOWA TECHNOS 達成台灣馬達日本市場銷售合作夥伴協議，並宣布三方將攜手合作，以提供日本客戶「性能優質且穩定的台灣製造的馬達產品」。

日方代表-DHOWA TECHNOS在經過展開各項調查後，決定引進九德松益的產品銷售到日本市場，三方亦經歷多次會議、協商始確立本次簽約合作事宜。當天合作簽約儀式中，三方代表致詞時一致表示對這次的合作充滿期待，並以三方攜手努力為日本市場提供更卓越的直流馬達產品和服務為共同努力目標。

定鋐公司為一家台灣高科技安全監控系統整合商，經營外銷日本市場20年以上，具有豐富的海外合作經驗。2017年啟動與DHOWA TECHNOS之合作事業，運營內容更為多元充實，從「安防領域」擴展到「AI 自動化生產」相關之領域。

九德松益近年配合工業自動化趨勢並實現「品質、服務、誠信」之企業信仰，全力開發直流馬達及控制設備、交流變頻器、伺服馬達及控制、向量控制之馬達、大小型真空泵浦、機械助力式真空泵浦、魯氏鼓風機、超高真空渦輪分子泵浦、離心式鼓風機、高速離心式鼓風機等產品，以持續提升我國自動控制的技術優異表現，滿足工業自動化市場的需求，並助力廣大客戶提升國際競爭力。