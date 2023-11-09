帆宣南科三期新廠動土 明年底完工

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帆宣位於南科三期的新廠今天動土，預計2024年底完工，為國際客戶的設備製造及研發。

帆宣表示，考量未來業務需求，現有廠房空間不足，於南科三期規劃1萬坪土地，結合AI智慧、永續減碳，以及綠建築概念打造全新智慧廠房。

帆宣指出，南科三期新廠設計結合許多綠色環保節能減碳的概念，綠化率高，估計年固碳量逾10公噸。

帆宣表示，公司為南科三期首家進駐的廠商，新廠今天動土，預計2024年底完工；這座廠是帆宣成立35年來最大的廠房，未來將為國際客戶設備製造及研發，可望為營運成長注入新動能。