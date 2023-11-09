雀巢攜星巴克家享咖啡 雙11在家就喝得到經典門市風味

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又到了充滿節日氛圍的時刻，國際食品龍頭雀巢攜手星巴克推出「星巴克家享咖啡節日限定系列」，8款產品一口氣盛大登場，其中「太妃核果風味拿鐵」更是星粉們每年敲碗必喝的節日限定飲品，除有隨行沖泡式的即溶咖啡包裝，使用膠囊咖啡的消費者也可以喝得到每年必喝的節日經典。

「星巴克家享咖啡節日限定系列」即日起已經於全聯、7-11、家樂福、Momo、蝦皮、博客來等各大實體與線上通路回歸熱售中。與星巴克門市同步開賣，在家也能享受「太妃核果風味拿鐵」。

歡慶雙11檔期，11／11前於Momo下單「太妃核果風味拿鐵（沖泡式）」享四入優惠499元，滿額888元再現折88元。「星巴克特選即溶節日精選禮物盒（沖泡式）」也將於11月中旬暖心上市，內含熱銷人氣王「太妃核果風味拿鐵2盒」、門市經典「焦糖瑪奇朵1盒」與「卡布奇諾1盒」，還有只送不賣的「星巴克節日限定鑰匙圈」，交換禮物可以這樣送。

星巴克家享咖啡今年除了帶來適用雀巢多趣酷思(NESCAFE Dolce Gusto)膠囊咖啡機的「太妃核果風味拿鐵膠囊」，簡單一鍵即可享用帶著甜甜太妃香味與綿密細緻奶泡的拿鐵，今年也新推出適用於Nespresso膠囊咖啡機的「太妃核果風味膠囊黑咖啡膠囊」，在家就可以喝到充滿節日氛圍的限定風味，只要加入牛奶就可以享受到濃濃太妃核果風味的咖啡飲品 。

喜歡喝黑咖啡的消費者可選擇「節日綜合咖啡豆」與「節日綜合濾掛咖啡」，期間限定星巴克經典熱銷「白巧克力風味摩卡咖啡」與暖心甜蜜的「海鹽焦糖可可粉」也溫暖回歸。另外，限量版「星巴克節日精選禮物盒」，精選太妃核果風味拿鐵及2款特選即溶系列的人氣口味，加碼送出精緻可愛的節日限定鑰匙圈，歲末年終可向重要的人獻上最暖「星」祝福。