蔡政府7年半施政成果曝 政院：連3年出口突破4千億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

行政院長陳建仁今（9）日於行政院會聽取行政院綜合業務處「政府執政成果」報告，報告內容包括經濟發展、社會福利、民主自由及國防自主四大面向，讓數字及實績說話，呈現蔡總統上任7年多來重要的施政成果。其中，在經濟發展方面，行政院表示，今年預估有4,300億美元的出口，等於近三年出口都能夠突破4,000億美元，相當不容易。

行政院綜合業務處表示，在行政團隊的努力之下，台灣獲得多項國際評比的肯定，其中IMD世界競爭力排名，台灣在人口超過2,000萬人的經濟體中，已連續3年蟬聯世界第1。另政府推動「六大核心戰略產業」、「5＋2產業創新」、「投資台灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，全國經濟成長率自2016年起年年正成長，2021年疫情期間更創下6.53％的新高；產業也成功轉型升級，尤其各項基礎建設（包含前瞻基礎建設）成果豐碩，吸引更多國際投資及優秀人才來台。

綜合業務處也強調，為了讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7,470元，調幅達37％，日薪更由120元調升至183元，調幅高達52％；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4％。

此外，推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元，於今年提高至1,092億元，育兒津貼加倍，長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也由原9萬人增加至47.79萬人、增加5倍；落實居住正義方面，2016年前興辦社會住宅只有9,600餘戶，目前直接興建部分今年底將達9萬5,000戶，加上包租代管可望超過16萬戶，租金補貼由原6萬戶，預計今年能達成50萬戶的目標，大幅減輕民眾生活負擔。

至於民主自由方面，台灣推動自由民主獲國際肯定，全球民主指數報告已連續3年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權及正義等普世價值上，執政團隊對內推動司法改革、轉型正義，對外則以國機國造、國艦國造及擴大軍事採購等，強化國防自主及建構堅實國防戰力。政府7年多來厚植國力，深獲國際稱讚及肯定，全球各地挺台力道也是史上最大，讓世界看見台灣。

其中，在經濟發展成果部分，綜合業務處長彭紹博簡報時指出，台灣七年平均經濟成長率3.4％，優於其他三小龍，GDP七年累積增加20兆元。而台灣是貿易大國，出口是是經濟發展的重中之重，出口持續的增長，從2016年只有2,792億美元，到2022我們到了4,794億美元，增加了71.7％，今年預估也有4,300億美元出口，等於近三年出口都能夠突破4,000億美元，這個成果相當不容易。

彭紹博說，除了量的增長，在質的方面，出口的結構上，其實有非常明顯的改善。看到近四年來，從2020年到2023年，對中國大陸的市場佔比比重從43.9％降到35.5％，在東協美國跟歐洲的市場佔比比重持續的提升，不再仰賴中國大陸當作是主要市場。

此外，彭紹博說，藉由擴增產業園區跟科學園區，佈局下一世代的半導體，另外還有5G的建設跟應用，也就是說政府在數位建設的部分大幅的投入，帶動國家的數位轉型；因應2050淨零的趨勢，在淨零跟能源的轉型也有大幅的投入。

彭紹博說，在基礎建設大幅的投入之後，可以看到近年來投資台灣的大爆發，投資台灣的三大方案，已經帶動整體的投資額有2.16兆元，創造15萬人就業的機會；在外商的部分，從2016到2023年，投資金額已經到2兆3,589億元，突破2兆元，更重要的是這些國際大廠、大的企業對台灣非常的有信心。

彭紹博說，在經濟的發展，跟出口產品的生產，其實都需要我們的電跟能源，但是在淨零的大的趨勢之下，未來一定要逐步的提升綠能推動能源的轉型跟能源的自主。

彭紹博說，做了這些這麼多的投入，沒有債留子孫，可以看到政府嚴守財政紀律，總決算連續6年有賸餘，累積財政能量可以投資未來，同時中央政府的長期負債的比例逐年下降，從2016年的33％，降到今年預估大概是27.2％，我們蓄積更大的能量，就能夠來投資未來。

彭紹博說，這七年來我們遇到國內外的挑戰，包含百年大旱、百年大疫情、俄烏戰爭，還有美中貿易跟科技戰、全球供應鏈的重整，這些挑戰都是非常的大，但台灣展現了強大的韌性，我們可以看到經濟持續成長。目前勞動市場穩定，9月失業率是23年來同期的新低；國內的景氣，儘管大家都會有一點擔心，但是可以看到9月份的景氣燈號已經轉為黃藍燈；以整個綜合的國力來看，人均GDP從2016年的2萬3千元美元，到去年已經超過3萬2千美元，超越韓國，是全民大家共同努力的施政成果。

行政院發言人林子倫9日轉述陳揆裁示時指出，總統、立委選舉將近，最近看到不實訊息、混淆視聽，抹殺政府和國民主義的施政成果，感到相當難過。今天政府執政成果報告，希望拋磚引玉，請各部會加強盤點施政成果，利用各種管道讓民眾有知的權利，同時達到施政透明。