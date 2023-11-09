想要3萬元補助看過來！申請只到「這1天」 申請資格、方式、雷區一次看

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【旺得富理財網 李宗莉】房貸補貼6月1日起跑至今，據內政部國土署最新統計，至10月底突破70萬戶申請，逾43萬合格戶已領到3萬元支持金，撥付總額逾132億元，由於申請期限僅到12月29日下午5時止，等於倒數僅剩51天，提醒符合資格的民眾別錯過。

國土署昨（8）日發布新聞稿表示，截至10月31日止，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」累計44萬4897合格戶，其中43萬8356戶已領到3萬元支持金，撥付率近百分之百，總體撥付金額超過132億元，並提醒民眾儘速至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請。

至於本項專案核定戶的前5大行庫，依序為土銀5萬825戶、台銀4萬7370戶、合庫2萬7693戶、中信銀2萬7670戶及華南銀2萬3856戶；壽險業則有國泰人壽8380戶、富邦人壽2469戶及新光人壽1252戶；淡水一信、高雄三信、基隆一信等3家信合社，核定數也超過千戶。

房貸補貼的申請5資格如下：1.名下僅1筆自用性質住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額；2.合計持有房屋1戶內；3.原始核貸金額為北市850萬元內、其他縣市700萬元內；4.2021年各類所得總額合計低於120萬元；5.上述資格認定基準日為今（2023）年2月28日。

至於申請方式採用線上申請，申請網站為「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」，網址為：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/。國土署表示，如還有其他疑問，可撥打專線（02）2162-1239洽詢，服務時間為周一至周五的早上8時至下午6時。

內政部也彙整出常見的6大申請雷區，除了申請者必須為自用住宅房貸的借款人，也提醒按下送出申請後，視同正式遞交申請資料，無法更改所填寫資料，倘若真的必須更改，大多需要申請人郵寄或傳真切結書至營建署，辦理撤銷等程序才行。

此外，包括貸款金融機構填錯（轉貸後仍填2023年2月28日貸款中的金融機構）、限購置住宅（不得以房屋抵押取得消費性貸款），而手機號碼、戶籍地址或貸款抵押地址寫錯也很常見。還有申請手續未完成，提醒送出後若等候處理逾3分鐘未完成，可先關閉視窗靜待15分鐘，之後至「 進度查詢 」了解處理狀況，確認是否需要重新送出申請。