《電週邊》美市續強、陸市恐疲 凌華看好2業務提振

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【時報記者葉時安台北報導】凌華(6166)受到業外處分利益，今年第三季EPS為0.49元，為四個季度高點；前三季獲利2.55億元，年減64.57%；基本每股盈餘仍降至1.17元。展望後市，美國市場可期，但大陸市場仍疲弱，產品類型後續看好博弈、醫療等業務提振，現階段整體產業訂單能見度偏低，目前暫較缺乏營運動能。

由於台灣、大陸等亞太地區需求降溫，凌華今年第三季營收26.71億元，年減12.71%、季減9.1%；雖然毛利率提高至37.54%，但在營收規模縮小下，營業利益季比下滑，惟業外認列0.48億元的處分投資利益，加上稅率低於上一季；單季稅後淨利0.97億元；單季每股盈餘0.49元，為四個季度高點，高於今年第二季0.3元、低於去年同期的1.06元。

凌華今年前三季營業收入84.9億元，年增0.7%；營業毛利31.53億元，年增2.49%，毛利率37%；營業利益2.87億元，年減34.66%，營益率3%；本期淨利2.23億元，年減69.04%；歸屬於母公司業主淨利2.55億元，年減64.57%；基本每股盈餘1.17元，相較去年同期的3.31元下滑。

觀察凌華今年前三季各主要銷售地區的營收狀況，歐洲、亞太市場營收年增分別為29%、4%，而美國市場營收減少至26.68億元，年減9%；大陸市場營收減少至12.32億元，年減16%；此外亞太市場中的台灣、新加坡、韓國營收年減分別為34%、29%、30%，近期整體產業訂單能見度偏低。

展望今年第四季、明年，凌華說明，預估美國市場的營收較最可期性，主因受到近期接單狀況轉佳、凌華在當地的組織調整已陸續告一段落；至於歐洲、亞太市場的營收動能亦有機會延續至2024年。

若就產品型態、垂直市場而言，凌華認為，後續以ODM產品出貨前景較佳，並以博弈、醫療、工廠自動化、網通等垂直市場買氣較熱絡。

不過，就近期自動化產業的市況而言，在去年下半年缺料持續改善，終端客戶釋出長單的比重隨之降低，加上升息、通膨、地緣政治等因素影響總經景氣，部份企業資本資出態度轉為保守，均衝擊包括凌華在內自動化業者的接單表現，至明年第二季營運仍較缺乏動能。