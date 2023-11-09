《國際經濟》GDP井噴式成長？Fed哈克：我挺不升息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周三晚間表態支持繼續維持利率不變，稱近來強勁的經濟成長數據不足以讓他放棄這個觀點。

哈克在西北大學（Northwestern University）發表演說時表示，經濟將證明仍然強韌，但我相信我們走的路是正確的。我不會輕易被一個月的數據影響。一個月可能只是一個異常現象而非先兆。

在強勁的消費者支出帶動下，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率直逼5%。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二表示，美國第三季GDP季增年率達4.9%是「井噴式」的表現，未來我們在考慮政策時必須非常注意。

哈克表示，他認為GDP成長率將在未來幾季放緩，但不認為美國經濟會陷入衰退。

與許多聯準會官員一樣，哈克重申貨幣政策對經濟的影響往往較為滯後，「維持利率不變才能讓這些滯後影響有時間趕上，也才能讓我們做出更慎重、更合宜的利率決定」。

聯準會在上周會議連續第二次維持其基準利率不變，仍介於5.25%～5.50%。

根據前一次發布的利率點陣圖，聯準會決策官員普遍預期今年還將再升息一次，而今年的最後一場貨幣政策會議將在12月12日、13日舉行。儘管近來數位聯準會官員釋出支持升息的信號，但市場仍普遍認為聯準會已經結束升息、央行利率已經到頂。

聯準會將在12月會後發布最新的經濟、通膨與利率預測。

哈克周三表示，他預期美國的通膨率將緩慢下降，預估在2024年跌破3%。他並預期到今年底的失業率會比現在略高，並在2024年逐漸升至4.5%到頂，然後回落。但哈克也強調短期內不會降息，利率必須在較長時間內維持在較高的水準。

美國10月失業率升至3.9%，創下2021年以來新高。