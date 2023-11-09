《熱門族群》IC設計千金搶鏡 力旺剽悍、M31快閃

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【時報記者王逸芯台北報導】IC設計千金俱樂部今(9)日點火，力旺(3529)法說會報喜，早盤後股價急拉，盤中大漲逾6%；創意(3443)開高走高，漲幅逾2%；股王世芯-KY(3661)則在盤中獲拉抬、漲幅逾1.5%；此外，千金俱樂部今日一度擠進新成員，M31(6643)早盤走強，一度衝回千元大關，股價最高達1010元，惟盤中股價翻黑，千金寶座得而復失。

力旺第三季營收7.87億元，季增約13%；單季歸屬母公司淨利4.06億元，季增加15.4%，第三季每股淨利5.44元。累計今年前三季營收21.51億元，年減7%，歸屬母公司淨利10.7億元，年減9.37%，前三季每股淨利14.35元。展望第四季，有鑑於成熟製程庫存去化進入尾聲，目前已看到客戶陸續開始投片，因此，第四季營收將會比第三季成長。

創意10月營收月減8%、年減12%，累計前10月營收年成長2成。創意第四季營收可望和第三季持平，會以Turnkey(量產)營收為主要貢獻。創意的Turnkey成長來自Networking、SSD、FPGA、BMC等應用，創意先前亦上修2023全年營收目標由成長個位數上調至高個位數至低十位數成長。儘管創意今年整體營運表現平淡，然今年以來ChatGPT帶動相關AI應用擴大及ASIC/APT開案需求強勁，但目前AI N5案件認列仍以NRE為主，預計明年至少有一個N5案子轉量產，估計AI N5營收貢獻有機會由個位數佔比提升至雙位數，2024年展望不看淡。

M31下半年隨著消費性電子需求回溫、晶圓廠恢復開案動能、新案轉量產等，其中包括N7、N28製程平台導入ADAS、娛樂影響等車用相關應用、美系晶片設計業者進入N5 IP設計定案，M31維持2023全年營收目標成長大於20%不變，第四季預計為全年營收入帳高峰。M31後續主要成長動力來自北美foundry客戶新平台有斬獲、北美IC/IP客戶委外開發、製程導入16nm以下FinFET平台、車用平台有多個design win案子等，營運槓桿效益可望隨著營收規模擴大。M31今日即將舉辦法人說明會，屆時將會對第四季、2024年營運做出更詳盡說明。