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滬深交易所：再融資從嚴從緊 新規設5大紅線

  • 旺報即時 吳泓勳

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滬深交易所8日發佈優化再融資的具體措施，明確表示將進一步嚴格再融資監管，把握好再融資節奏、突出扶優限劣，更具體畫出包含嚴格限制破發、破淨情形上市公司再融資、嚴格把關再融資募集資金主要投向主業的相關要求等5大紅線，強調該收緊上市公司再融資，是考慮當前市場承受能力，統籌一二級市場平衡，並與同期發佈的進一步規範股份減持行為等政策措施的內在精神保持一致。

但滬深交易所也有例外安排，說明若符合國家重大戰略方向的再融資不適用本次再融資監管安排，同時根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》規定，融資金額不超過3億元（人民幣，下同）且不超過淨資產的20％可以適用簡易程式，又或者董事會確定全部發行物件的再融資不適用破發、破淨、經營業績持續虧損相關監管要求。

根據中國經濟網報導，具體來看，此次交易所優化再融資監管安排的具體舉措包括5方面。第一是嚴格限制破發、破淨情形上市公司再融資。要求上市公司再融資預案董事會召開前20個交易日、啟動發行前20個交易日內的任一日，不得存在破發或破淨情形。

第二是從嚴把控連續虧損企業融資間隔期，上市公司最近2個會計年度歸屬於母公司淨利潤（扣除非經常性損益前後孰低）連續虧損的，本次再融資預案董事會決議日距離前次募集資金到位日不得低於18個月。

第三是上市公司存在財務性投資比例較高情形的，須相應調減本次再融資募集資金金額。第四是從嚴把關前募資金使用，上市公司再融資預案董事會召開時，前次募集資金應當基本使用完畢，同時需充分揭露前募項目的延期、變更、取消的原因及合理性與效益等說明。

第五是嚴格把關再融資募集資金主要投向主業的相關要求，再融資資金項目須與現有主業緊密相關。

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