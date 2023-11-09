搶救東吉爛臉貓 浪貓救援團登島完成結紮救援

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澎湖東吉島7月發現1隻爛臉貓，雖在各界幫忙誘捕下，送往動物醫院治療，但因病情過重，只能採取安樂死手段，而引發外界關注。最後在愛貓人士的善心善款支援下，流浪貓救援團體上月中旬順利登島，連續2日完成貓咪結紮救援計畫。

流浪貓團體表示，總共抓了36隻進行結紮和救援，但因其中3隻是經獸醫評估年紀太小還不能做結紮手術的小貓咪外，居民通報的4隻爛臉貓，1隻鼻子稍微爛掉的已上藥，另1隻爛的很嚴重的畢扣咖，則帶回高雄醫療，另2隻爛臉貓則未尋獲，居民說也很久沒看到了，所以完成率只能說98％。

東吉島跟虎井島上，因有流浪貓感染到嚴重的傳染性鼻氣管炎，造成上呼吸道、眼睛被分泌物及污物堵塞，以致無法覓食而死亡，甚至一度被誤會是虐貓。

而東吉島因爛臉貓事件引發關注後，流浪貓救援團體在10月18和19兩日，在志工幫忙誘捕及名仁毛小孩醫院，王冀名醫師以及醫師助理等手不停歇的幫忙，抓了母貓8隻、公貓19隻和4隻懷孕貓計31隻後，除3隻小到還不能結紮的小貓咪，及1隻爛臉的孕貓畢扣咖，因澎湖醫療設備不足，而帶回高雄就醫外，餘包括2隻已結紮誤踩誘捕籠，都在傷口復原後原放。

救援團體說，感謝名仁毛小孩醫院人員，從台南坐車到高雄，再從高雄搭機到澎湖，再從澎湖坐船到東吉島。還有飛揚88號的船長陳奕達伸出援手，幫忙載送物資和志工，還有高雄街貓計劃的姐姐幫忙運送需要誘捕的物資到澎湖、李盒廚坊特地寄了合菜真空包裝讓他們果腹、東吉阿勝民宿提供免費住宿，連阿挺海鮮闆娘「非常怕貓」，都願意克服心理障礙來當志工一起救援，早中晚的晚餐也幫忙料理。