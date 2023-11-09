台積電拒龍潭為五缺？經部駁：盡全力協助根留台灣

媒體報導台積電不考慮進駐龍潭，凸顯台灣發展半導體業「五缺」問題，經濟部9日指出，政府一直與業者保持良好的合作默契與密切溝通，半導體產業所需之土地絕對足夠，不論是科學園區用地或者是產業園區的土地，皆由國科會及經濟部產業園區管理局擘劃土地使用以及更新未來推動藍圖、增加土地供給，以維持廠商規劃未來發展的使用需求，業者擴廠或興建廠房所需的土地政府會盡全力滿足，經濟部也將延續對製造業廠商的服務，盡全力幫助業者根留台灣。

經濟部表示，水、電等基礎設施之穩定供應，是高科技產業及半導體產業等重要且必須之需求，因此科學園區於設立、規劃階段時，即會針對科學園區後續相關開發所需資源，協調相關部會來完成水、電等基礎關鍵設施設備之供應，並進行園區整體用水及用電控管，確保供應之穩定。而後如因科技之發展，推升相關需求，在擴增前幾年即會提早討論、規畫園區擴增計畫，並提高水電供應等需求，經濟部也會加以協調相關水電等單位配合，以符合產業發展之需求。

此外，台積電全球產能每月約140萬片，當中約9成在臺生產，且今年7月台積電「全球研發中心」在台啟用，魏哲家總裁當時即表示：「全球研發中心在台灣啟用代表台積電根留台灣的決心，也感謝政府長期在水電、土地和人才等方面的支持」，也將在台灣持續推動半導體技術往前邁進，開發領導全世界半導體業界的技術並探討2奈米、1.4奈米及以下之先進製程技術，這些都表示了台積電最先進的製程依然根植台灣。

台灣具備完整的上、中、下游供應鏈聚落，近50年的人才培育經驗，擁有充裕的專業人才，並且高度重視智財權，以及良好的園區管理、水電等基礎建設供應無虞，且我國藉由海內外產業鏈共同合作，讓台灣擁有難以取代的供應鏈聚落優勢，持續吸引相關週邊供應鏈之美歐日等海外之材料與設備廠在台設廠、擴大投資，以提供全球半導體客戶專業且有效率的生產模式。

經濟部將會全力協助半導體業者在台布局發展，鑒於台灣半導體產業在全球及國內之優勢地位，且為我國未來經濟發展之關鍵戰略產業，經濟部積極跨部會協調以協助半導體業者解決在台投資及營運之相關問題，並持續與半導體業者聯繫，以確認其短中長期營運規劃，以期在相關議題上得以提早準備、及早因應，讓台灣在全球半導體產業競爭中保持領先優勢。