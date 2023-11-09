「Google爺爺」拉警報！就要輸給「短影音王者」了嗎？

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【中時新聞網 郭宜欣】全球搜尋引擎巨頭谷歌Google最大的敵人已經出現？美國單口喜劇演員Taylor Tomlinson認為，抖音（TikTok）就是兒童界的谷歌，「Google爺爺」正受到抖音的威脅，若從統計調查數據來看，抖音確實步步向谷歌進逼。

Business insider報導，Taylor Tomlinson看法絕對不是隨便說說，去年谷歌內部發起的調查結果顯示，約有4成Z世代的年輕人，喜歡用抖音或Instagram進行搜索，而不是谷歌。

這種跡象代表，許多年輕人如果要搜尋食譜、尋找餐廳或旅遊指南，會選擇透過抖音影片，並非谷歌評論。事實上早在Taylor Tomlinson對谷歌開玩笑之前，谷歌內部就已經相當擔心此事。

高級副總裁Prabhakar Raghavan就曾在會議上坦言，現在年輕人尋找午餐選擇時，不會使用谷歌地圖或搜尋引擎，甚至承認年輕人對谷歌的貶義綽號，「谷歌爺爺知道答案，會幫解決作業，但如果要討論有趣的事情，大家喜歡從別的地方開始。」

谷歌砸下重金維持龍頭地位，包括每年向蘋果支付180億美元（約新台幣5,800億）確保谷歌在蘋果系統上預測搜尋引擎，且法庭文件也顯示，谷歌在類似的交易上，總共花費260億美元（約新台幣8,380億）的驚人規模。