高雄H₂O Hotel辦派對 和美人魚一起跨年

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今年最後一次連假就是跨年3天假期，高雄飯店業者也準備好迎接今年最後一波旅客潮，位於北高雄市中心的H₂O Hotel就將舉辦「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對，在頂樓高空泳池畔旁飲品無限量供應，每人另贈送起司火腿拼盤乙份及倒數氣泡酒1杯，現場更有美人魚秀、現場Live音樂演奏、五星摸彩活動，與500吋大螢幕即時連線倒數。

跨年如果不想人擠人，又想和朋友狂歡暢飲，民眾也可以考慮到飯店跨年，高雄H₂O Hotel就在跨年夜舉行「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對，除了有飲品、餐點之外，還有機會帶走H₂O豪華景觀客房住宿券、寶格麗香水，專案價每人2,000元＋10％。

H₂O Hotel表示，魔幻又綺麗的「玩美跨年夜，魚您一起」以大人、小孩都愛的美人魚真人實境秀為主軸華麗回歸，獻給觀眾一段無冷場的人魚藝術表演，在閃爍的星空下，與翩翩起舞的人魚一同度過2023年的最後一晚，用最優美的姿態迎接嶄新的一年。

除了頂樓Pool·Bar的「玩美跨年夜，魚您一起」跨年派對外，H₂O Hotel 20樓的Ripple西餐廳同時也推出「星饗跨年夜」宵夜場專案，每人1,800元＋10％，全自助式餐檯無限暢饗，豪奢享受多道生猛海鮮吃到飽、軟性飲料與酒精飲品無限暢飲，美酒佳餚、音樂饗宴，還有多項好禮現場抽。

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