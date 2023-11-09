南港商三公辦都更案擬7年完工 北市府盼成產業廊帶樞紐

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台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案，由台北市政府攜手交通部台灣鐵路管理局合作開發的「南港商三公辦都更案」，於今(9)日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安、台鐵局長杜微及投資的潤泰創新國際董事長簡滄圳等人皆出席觀禮；蔣萬安表示，盼都更案的開發，未來能形成北市新創聚落、產業廊帶，成為台北的產業火車頭。

台北市更新處指出，南港商三基地為台鐵局土地，於南港鐵路地下化整平為空地後，長年用作放置資材使用，因地下台、高鐵及捷運隧道穿越，致其開發困難度高，但隨著南港地區重大建設陸續推動，為強化南港車站周邊地區功能及活化公有土地，北市府向台鐵局提出活化都更構想，由台鐵局提供土地、台北市住都中心擔任實施者招商、潤泰創新國際出資設計及興建，為三贏的公辦都更案件。

該公辦都更案預計興建4棟地下5層、地上32至37層的建築物，分別為辦公棟1棟、住宅棟3棟，其中低樓層規畫有商場及由本府取得之公益設施，包括占地約3820坪的國際會展中心及約1509坪的交通轉運站，另外還有3000坪的辦公空間用作新創產業使用，於結合會展中心與南港展覽館，可為未來會展產業提供更安心商務環境及更多樣且豐富之軟、硬體資源

中、高樓層則為辦公及住宅使用，另結合人行立體連通系統設計，與西側南港轉運站、南港車站、北部流行音樂中心、南側南港生技產業策略基地，北側僑泰興麵粉廠、南港軟體園區等串連，除提供友善人行環境外，將可形成完整產業發展聚落。

全案預計2030年完工，預估興建總樓地板面積超過11萬坪，將引入民間投資金額約351億及創造逾約800億之不動產價值，未來將與南港轉運站共同成為台北地區最大規模轉運核心。

蔣萬安表示，南港商三公辦都更案未來完工後，不只替南港地區打造產業聚落，也將結合南港生技中心、內湖科技園區以及北投士林科技園區，形成台北的科技廊帶，未來南港不只是北市東區門戶，同時也扮演台北市產業發展的重要火車頭。