折疊NB＋手機市況俏 法人看好這檔軸承廠

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新日興（3376 TT）公布23Q3營收為28.52億元、QoQ+21.7%；營收規模增加、匯率有利，毛利率提升至19%，營業利益率為10.1%；因匯兌收益挹注，業外淨收入為1.2億元；稅後淨利為3億元、QoQ+52.2%，稅後EPS為1.6元，符合預期。

新日興23Q3稅後EPS為1.6元，符合預期：

新日興公布23Q3營收為28.52億元、QoQ+21.7%；營收規模增加、匯率有利，毛利率提升至19%，營業利益率為10.1%；因匯兌收益挹注，業外淨收入為1.2億元；稅後淨利為3億元、QoQ+52.2%，稅後EPS為1.6元，符合預期。

2024年營運展望：

（1）因NB需求不佳，客戶調整庫存，2023年NB Hinge營收下滑。在需求回升與美系客戶改款產品挹注下，預估2024年NB Hinge可望回復增長。

（2）受庫存調整影響，2023年LCD Hinge營收下滑。在市場需求回溫，預估2024年LCD Hinge營收回溫。

（3）其他類產品：包括彈簧製品、沖件製品、NB零組件、無線充電功能之TWS充電盒Hinge、降躁版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等。在TWS充電盒Hinge出貨成長與非IT類精密零件訂單挹注下，2023年其他類產品營收較2022年增長。受惠非IT類精密零件訂單持續成長，美系客戶預計推出改款TWS有望帶動充電盒Hinge出貨，2024年其他類產品營收成長力道持續。

（4）折疊螢幕式NB Hinge2022年已量產出貨，客戶為台灣品牌廠商；2023年取得韓國品牌廠商折疊螢幕NB訂單。目前亦有其他品牌廠商找新日興開發折疊螢幕NB與Tablet之Hinge。折疊式螢幕手機Hinge目前與數家廠商開發設計中，尚未取得訂單，期望2024年能有成果。